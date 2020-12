Yarmolenko comienza la fase decisiva en el West Ham, con un serio revés “a la salida” de los favoritos ucranianos

Por tercera temporada consecutiva, el extremo ucraniano no solo estará en la alineación inicial, sino también como titular principal del West Ham. Primero, las lesiones regulares y los problemas de salud impidieron que Yarmolenko entrara al campo solo 5 veces en las 12 rondas de la Premier League actual, pero solo jugó 97 minutos deficientes en la Premier League sin ninguna acción efectiva. En otros partidos, las cosas van un poco mejor, en particular, 2 goles y 3 asistencias en 3 partidos de la Copa de la Liga. Sin embargo, es poco probable que tales ganancias compensen el salario más alto en West Ham: alrededor de 5 115,000 por semana.

En comparación, la temporada pasada, Yarmolenko no jugó contra el Arsenal solo en la ronda 16 del campeonato por primera vez. En los primeros 15 partidos de la Premier League, Ucrania emergió como al menos un suplente en todas las categorías, anotando 3 goles y 1 asistencia. Los resultados finales de Yarmola en la Premier League 2019/20 fueron 23 partidos, 5 goles, 1 asistencia y 985 minutos. En la temporada de debut en Inglaterra, la película fue mejor para los ucranianos: salieron en los primeros 9 partidos de la temporada, seguidos de la misma lesión grave en el tendón de Aquiles en el choque con Tottenham.

Tras la llegada de David Moyes, que sustituyó a Manuel Pellegrini como entrenador de los “martillos”, el tiempo de juego de Yarmolenko se hizo muy corto. Sin embargo, el ucraniano puede tener una oportunidad en el futuro: el guía escocés acordó que planea rotar para ceder a un horario mucho más ocupado. West Ham comienza un período difícil: después del partido contra el Crystal Palace (16 de diciembre), el equipo de David Moyes se enfrentará a Chelsea (21 de diciembre), Brighton (27), Southampton (29) y Everton (1 de enero).

“Tenemos jugadores que han jugado muchos partidos en el equipo. Obviamente necesitan un descanso. Tengo 8-9 jugadores, no tienen suficiente entrenamiento deportivo. No he cambiado recientemente porque West Ham ha mostrado grandes resultados. Hemos enviado a Yarmolenko y Craig Dawson para jugar en la Sub-23 – esto Existe un cierto peligro para estos jugadores desde el punto de vista del Gobierno.

El exdelantero de Inglaterra Kevin Phillips dijo recientemente que el West Ham debería deshacerse de Yarmolenko. En su opinión, el ucraniano no justificaba su elevado salario y el dinero ganado por él podría incrementar la mezcla de uno o más recién llegados. Los periodistas del portal toman una posición similar Fútbol.LondresConsidere a los ucranianos como uno de los principales rivales que abandonan el club.

La temporada pasada, Moyes comenzó una limpieza: Felipe Anderson (arrendado en Porto), Albion Etienne, Gradi Diangana, Jack Wilshere, Roberto y Carlos Sánchez abandonaron el club. Los reporteros británicos pronostican que el técnico escocés liberará a muchos más jugadores en enero y está siendo llamado uno de los favoritos de Yarmolenko, principalmente por su salario y la presencia de rivales serios como Jarrod Bowen, Side Benram y Pablo Fornells. Enero, fútbol. Según los periodistas de Londres, el West Ham es el momento perfecto para recuperar parcialmente los .5 17,5 millones gastados en el verano de 2018 por los ucranianos. Si el extremo todavía está en el club, los expertos dicen que es solo por la profundidad del equipo. El grave mal de Andrew es su consistencia y capacidad predictiva en ataque y defensa limitada, lo que no es muy relevante para Moyes, según informes de los medios británicos.

Lo triste es que Yarmolenko no puede ser considerado el peor jugador del West Ham. Cuando un ucraniano está sano y en buenas condiciones, es una unidad de combate seria de martillos. Sus goles con los Grandes en las dos temporadas anteriores han aportado puntos importantes a los jugadores de Londres, pero el principal problema es que Andrew está siendo tratado más de lo que está jugando. West Ham simplemente parece cansado de esperar. Las próximas semanas serán definitivamente decisivas para los ucranianos.

