“Werder me ofreció un millón”. Victor Basulko podría convertirse en el primer ucraniano en el club de fútbol más grande de Europa

Maxim Rosenko habló con Victor Basulco, oriundo de Transcarpatia, quien mencionó su trabajo como cazatalentos de la selección griega bajo Otto Rehagel, insultó a Peskov por Lobanovsky y llamó al Werder Bremen en 1985.

Los socios de Hoverla en Uzhhorod, SKA en Lviv, Chornomorets de Odesa y Spartak en Moscú, bromearon diciendo que su cumpleaños se celebró en todo el país, cayó el 1 de enero.

Esto no obstaculizó su carrera futbolística: en la década de 1980, Victor Basulko se convirtió en dos veces campeón de la URSS, lo que le agregó una medalla de plata en la Eurocopa de 1988 como parte de la selección nacional. Luego pasó a jugar en Alemania, donde aún vive. Sin embargo, con viajes de negocios principalmente largos al espacio postsoviético: Moldavia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajstán …

Rehagel venció a Mikhailchenko

– Sr. Víctor, para celebrar su cumpleaños el 1 de enero – ¿Cómo va?

– Excelente. Por lo general, tengo tres días de licencia este día. Año nuevo y dos cumpleaños, mi esposa y yo. Muchas ventajas. Incluso cuando era futbolista, celebró su cumpleaños con su familia. Muchos de mis colegas se han visto privados de esta felicidad. Lo mismo ocurre con la carrera de entrenador.

Cuando Otto Rehhagel dirigió la selección griega, trabajé con él como ojeador. ¿Cómo hizo tal alianza?

“Somos amigos de Otto desde hace mucho tiempo”. Incluso hace 35 años, como entrenador del Werder, Rehhagel tenía muchas ganas de verme en su equipo. Ocurrió después de que los Chornomorets superaran a los “Músicos” en 1/32 de la Copa de la UEFA. En Odessa vencimos a los alemanes 2: 1 y perdimos en Bremen 2: 3, pero gracias a un gol que marcamos fuera, llegamos a la siguiente ronda de la competencia.

Me registré en Bremen. Unas semanas más tarde, el director de la Compañía Naviera del Mar Negro, Bichikhin, me llamó y me dijo que Werder estaba ofreciendo un millón de marcos a Pasulka; en ese momento era una suma muy grande. Desafortunadamente, en 1985 todavía había un “telón de acero” en la Unión Soviética, los jugadores de fútbol soviéticos no podían viajar al extranjero hasta después de tres o cuatro años.

Myron Markevich: “Y aquí viene el diablo y sale agudo …”

¿Comenzó a comunicarse con Rehhagel después de mudarse a Alemania?

Sí, rápidamente encontramos un lenguaje común con él. Se conocieron en varias conferencias de entrenamiento, fueron juntos al fútbol en Dortmund y se cruzaron en Essen, donde vive su familia. Otto me ofreció un trabajo de cazatalentos hace 14 años. Pero luego entrené a los jázaros azerbaiyanos y no tuve la oportunidad de seguir el juego de los jugadores de la selección griega que juegan en la Bundesliga. Un año después, cuando regresé a Alemania, acordamos cooperar de inmediato.

¿Cuáles son tus responsabilidades?

– He seguido de cerca a los griegos que jugaron en la Bundesliga alemana. Se recopiló información sobre futuros competidores. Otto llamaba a menudo y pedía ver a uno u otro futbolista. Fue al juego y luego le dio a Rehhagel toda la información.

¿A quién apoyaste cuando Grecia se enfrentó a Ucrania en partidos cara a cara por el derecho a clasificarse para la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica?

Me alegraría que el equipo ucraniano llegara a la etapa final del Mundial. Sin embargo, nació y pasó los primeros 26 años de su vida en Ucrania. Fue muy triste para mis compatriotas. Creo que el viejo y astuto zorro Rehagel derrotó a Mikhailishenko.

Un golpe al padre

Tu padre ha sido un gran admirador del Dynamo Kiev toda su vida. ¿Cómo imagina mudarse de Chernomorets en Odessa a Spartak en Moscú?

– Para él fue un éxito. Y no solo a él. En mi pueblo natal en Transcarpatia, nadie entendió esta transformación al principio. Los padres sufrieron mucho con los aldeanos. Y no solo a ellos. A veces, los taxistas se negaban a reconocer a mi padre, a recogerlo. La esencia de las acusaciones era la misma: ¿cómo podía un ucraniano ir al Spartak y no al Dynamo de Kiev?

Pero luego, después de ganar el Campeonato de la URSS como parte de mi nuevo equipo en 1987, mi pasión se desvaneció lentamente. Pronto, el padre del pueblo fue felicitado por otra victoria del equipo. Y cuando ganamos el campeonato por segunda vez, todo el pueblo estaba encendido.

Me escapé de Lobanovsky: el ciudadano ucraniano rechazó el Dínamo, ganó la Champions y podría estar en la Real

– Tu invitación al Dynamo continuó incluso después de convertirte en el campeón de la URSS como parte del Spartak. Si prestan atención a la sugerencia de Lobanovsky y van a Kiev desde el Spartak, ¿alguna vez se produciría un escándalo mayor?

No me atrevo a decir qué pasará. Pero Koeman vino a Leningrado y después del partido con el Zenit me convenció para ir a Kiev. Por ejemplo, si me muevo, tengo la garantía de ir al Campeonato de Europa de 1988 como parte de la selección nacional de la URSS. Los títulos europeos te están esperando. Pero luego no me atreví a hacer tales cambios.

¿Ha tenido peleas con el entrenador del Spartak Peskov después de sus comentarios positivos sobre Lobanovsky?

– Sólo entonces me di cuenta de por qué me había ofendido. Como miembro del equipo nacional de la URSS fue al Campeonato de Europa de 1988 en Alemania. Regresé de allí con muchas impresiones. Estaba feliz, del país, de la afición local y del desempeño de nuestro equipo. Todavía recuerdo cómo el técnico italiano Adilio Ficcini se metió en el vestuario de la selección de la Unión Soviética tras perder en las semifinales. Ambos jugadores se dieron la mano y agradecieron a Lubanowski por la lección de fútbol.

Cuando volví, tenía la televisión. Sin dudarlo, les contó a los hermanos Mayorov cómo trabajaba con Lobanovsky. Pero el enfrentamiento entre las escuelas de Lubanovsky y Pskov aquí abrumaba la mente. Peskov dejó de llamarme “Vitiosha” y me ayudó, como resultó, a no ir a Seúl para los Juegos Olímpicos de 1988.

– Pero ni siquiera jugaste en la selección del equipo olímpico de la URSS …

– ¿Y qué? En la Eurocopa de 1988, solo jugué dos partidos. Frescura conservada. Se entrenó con el equipo olímpico de Suecia. Jugó un partido amistoso contra el Dynamo de Moscú: marcó el gol decisivo. Dos semanas antes de partir hacia Seúl, estaba en las listas. Pero en el último momento me despidieron, ante la insistencia de Peskov, quien habló sobre este tema con los Byshovet. Entonces Mykola Petrovich Starostin me lo contó.

Francamente, me sorprendió la posición de Bischovets, porque tengo una relación muy buena con él. Aunque estoy seguro de que no estropearé la papilla en Seúl. Resultó que me privaron del título de campeón olímpico.

“En Borussia, ganó 300.000 marcos al año”. Igor Belanov ganó el Balón de Oro en 1986 y tres años después se mudó a Alemania.

Infeliz suerte

– ¿Entonces decidiste que era hora de ir al extranjero?

Después del Campeonato de Europa en Alemania quería estar en este país. Me gustaron mucho los estadios y el ambiente durante los partidos. Además, los futbolistas soviéticos comenzaron a viajar al extranjero lentamente.

¿Por qué no tuvo éxito la transferencia a clubes europeos serios?

– En ese momento simplemente no había agentes en la Unión Soviética. Las consultas llegaron a Spartacus. Recuerdo que Starostin me llamó una vez. Dice que el Everton británico quiere alquilarte a ti ya Kuznetsov durante seis meses. En respuesta, dijeron que me gustaría jugar para Alemania.

Como resultado, mi transferencia fue transferida a una empresa que vende materias primas a Alemania. Solo porque tenían acceso a cuentas en bancos alemanes. Vinimos con Spartak a Alemania para participar en el torneo. Un agente alemán me llevó a Karlsruhe para un chequeo. Entrenó con el equipo durante una semana. Casi todo era “un ungüento”. El problema surgió solo por el papel: el entrenador quería un delantero limpio.

Al final, ¿tuvo que aceptar la oferta del segundo equipo de la Bundesliga?

– El mismo agente se ofreció a ir a Colonia. Por ejemplo, encontraremos un equipo para ti allí. Fui a ver a Fortune. Me querían con brazos y piernas después del primer entrenamiento. Lo único que lamento es haber firmado de inmediato un contrato por 3,5 años. Todavía no conocía el mercado. Cuando firmé el contrato, parecía que estaría ganando mucho dinero. Especialmente en comparación con lo que obtuvo en Chernomorets y Spartak.

Pero luego, cuando jugué un poco, me enteré de los sueldos de los jugadores alemanes y me di cuenta de que estaba a favor de los centavos. Sin embargo, por otro lado, ¿debería quejarme del destino? No muchos futbolistas abandonaron la Unión Soviética. Terminaron sus carreras y casi no tuvieron ninguna. Algunos bebieron, otros sufrieron toda su vida y se encontraron fuera del campo verde.

¿No había posibilidad de cambiar la segunda Bundesliga por la primera?

Cuando volví de Colonia a Moscú para recoger cosas, me dijeron en Spartacus: Tienes una solicitud del Espanyol. El club español ofrece un contrato de dos años con buenas condiciones. Vasya Rat jugó allí la temporada anterior. También puedo jugar al fútbol en serio. Pero ya era demasiado tarde para devolver el favor.

Desafortunadamente, mi carrera futbolística en Alemania fue inútil. Comenzó bien: marcó 7 goles en 14 partidos. Fortune quería que Dusseldorf comprara el contrato. Sin embargo, mi transporte en Colonia se estimó en 1 millón de marcos. Dresden Dynamo también estaba interesado. Pero para ellos, el precio de conversión era demasiado alto.

Los fanáticos exigieron sangre: el autobús fue rescatado por un helicóptero. Trabajó en África durante 21 años bajo el régimen de Lobanovsky.

Vista desde africa

– Al final de su carrera futbolística, pasó a ser entrenador. ¿Es cierto que tu salario en la selección de Moldavia te pagó una empresa alemana?

– Y por lo tanto. Hubo asentamientos complejos. Una empresa alemana con intereses comerciales en ese país. Las autoridades les prometieron ayudar con los negocios, pero me pagaron un salario. Ha trabajado con honestidad y hemos tenido éxitos locales. Pero la empresa alemana no pudo implementar sus proyectos en Moldavia, luego de lo cual cerró su negocio en ese país. También tuve que irme, el propio sindicato casi no tenía dinero.

– Su carrera como entrenador es impresionante por su geografía, desde Uzbekistán, Kazajstán y Azerbaiyán hasta Luxemburgo e Italia. ¿Cuál es el motivo de este cambio regular de equipos?

– Cada vez que tenía su propia historia. Lo único que se repitió muchas veces fue el deseo de la dirección del club de interferir en mi trabajo. Nunca lo tomé y preferí coleccionar cosas.

¿Es cierto que te invitaron a trabajar incluso en África?

Sí, puedo entrenar al equipo de élite nigeriano. El club tenía buenas consignas, pero los últimos años no han tenido éxito. Viajé a África. Me gustó la infraestructura del club. Pero en lo que respecta a las garantías bancarias de mi salario, las cosas se detuvieron. La perspectiva de sacar mi salario del club no me atraía. Por tanto, no firmó el contrato enviado.

Archivo de campeón:

Basulco Victor Vasilievich. Mediocampista, delantero. Nació el 1 de enero de 1961 en Ilnitsia Village, región de Zakarpattia, Ucrania. Un alumno de CYSS de la aldea de Irshava.

Jugó con Hoverla Uzhhorod (1978-1979, 1981), Spartak Ivano-Frankivsk (1980), SKA Lviv (1980-81), Bukovyna Chernivtsi (1982), Chornomorets Odessa (1982-86), Spartak Moscú (1987-89), Fortuna Colonia, Alemania (1990-1993), Eintracht Braunschweig, Alemania (1993-1995), Durlach, Alemania (1996-1997, 1999-2000), Bonner Bonn, Alemania (1997-1998).

Héroe de la URSS (1987, 1989). Jugó 8 partidos para la selección nacional de la URSS, anotando 1 gol. Medallista de plata en el Campeonato de Europa (1988).

Entrenador de la selección de Moldavia (2002-2005), Khazar Lankaran, Azerbaiyán (2006), Junkersdorf Colón, Alemania (2007-08), Shortan Hosar, Uzbekistán (2008-2009), Atyrau, Kazajstán (2010), Ordabasi Shimkent, Kazajstán ( 2011-14), Orlando, Italia (2014), Rudang 91, Luxemburgo (2015-16), Okzhetpes Kokshetau, Kazajstán (2017).

Maxim Rosenko, campeón