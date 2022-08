Se in Germania la birra è a rischio a causa della carenza di forniture russe di gas, in España sono le vongole a destare preoccupazione: yo Cambios climáticosinfatti, stanno mettendo a rischio la survival di questi molluschi.

En Galizia, en particular, si segnala un continuo calo della presenza di vongole. Tutta colpa delle piogge violento, improvisar y torrenziali alternar a periodi di alte temperatura e siccità. A causa di queste condizioni meteo extreme e avverse, questi molluschi non si reproduccono più.

Da qualche tempo i lavoratori del sectoro della Galizia hanno lanciato l’alarme vongole: il mare sta smettendo di produire. Quando prenotano un area di lavoro per un anno, quando si recano racoligerle si aspettano di trovare vongole di dimenti commerciali, ma desafortunadamente non trovano niente.

In realtà i primi problemi collegati ai changbi climatici sono stati segnalati già otto anni fa. All’epoca si parlava di una perdita del 20% della produzione, ma adesso si è arrivati ​​​​quasi alla metà. Además, esta reducción de la producción también le está afectando variedad japonesa, quella più resistente di tutte. E non solo le vongole: anche i cannolicchi sono a rischio.

La causa di tutto ciò è da ricercarsi non solo nei changambini climatici, ma anche nell’inquinamento e nelle specie invasive. Ven dicevamo prima, le piogge torrentziali che si abbattono ogni tanto sulla Spagna arrivarano a retiture anche del 60% la salinità del mare, pasando da 30 gramos de sal por litro de agua a 5-10 gramos por litro.

En condiciones così ostili, i molluschi si chudono hermeticamente nel tentepo di protegersi, aspettando che la marea salga e che la salinità turni ad aumentare. Visto che però questa situacion perdura, ecco che alla fine sono obbligato a riaprire le valve, ma la bassa salinita del mare manda in tilt il loro sistema fisiologico aumentarte la morte.

Nel delta del Po, invece, il problema è l’opposto: l’aumento della salinità a causa della siccitàestá dañando la produzione delle cozze.

Una situación símil si ha anche con i picchi de calore. La bassa marea une all’alta temperatura ambiental transforma le sabbie in un forno. Vongole e affini si seppelliscono nella sabbia semper più in deep per cercera un po’ di fresco, ma più di tanto non possono scendere perché else non respirano più. Y el estrés de esta situación provoca una reducción en el crecimiento y la reproducción.