Virus corona: Londres vuelve a la zona roja encerrada durante 5 semanas en Holanda. Así Europa se prepara para la Navidad

Restaurantes La ciudad está repleta, con mesas de bar ocupadas nuevamente, dejando solo una opción Tómalo En la distancia, Quiere volver a vivir con la comunidad más Normal. La recopilación de imágenes se observó el fin de semana pasado. Milano un Nápoles, No son nada, sino solo una cuestión italiana. L ‘EuropaAún en medio de una crisis epidémica, se ha involucrado en el rediseño de investigaciones o restricciones para limitar el contacto con consideración. Navidad Y la hipótesis más aterradora de las vacaciones y, por lo tanto, el tercer miedo, y dejar de lado cualquier cosa. Gobierno. En el corazón de las actividades de Francia A Alemania Bares y restaurantes para incentivar momentos de hospitalización y de riesgo que aumentan el nivel de contagio y se descontrolan. Actuar sin demora es un proceso una vez más Angela Merkel Esto, cumple Lander, Decidió empezar Inhabilitando Difícil del 16 de diciembre al 10 de enero Restaurantes, Polideportivos, Clubes e Instituciones Culturales UNA Cerca Sierra mi Grave Esto se produce después de las medidas introducidas el 2 de noviembre, que resultaron ineficaces para prevenir la curva. Infección, Y tiene como objetivo restaurar la funcionalidad de monitoreo que se perdió en octubre Italia Y dentro Francia. Pero ademas Alemania, Hay muchos gobiernos que solo vuelven a la máxima solución Para llevar Para todo el sector Abastecimiento. Incluido Londres, Que volverá a la zona roja y cerrará hasta el 23 de diciembre. Mira más alláAtlántico, El caso de la ciudad Nueva York: Gobernador del Estado Andrew CuomoA pesar de las protestas de la industria, ahora se le ha prohibido comer en restaurantes. Una decisión que llegó tras las advertencias CDT (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), que definieron los alimentos de interior como un “riesgo contagioso” Virus. Pero la ciudad de la costa este, dijo su alcalde Bill de Blasio, podría volver a ingresar al cierre patronal.

Ver también Solicitud de Angela Merkel de considerar la Navidad. Este es su discurso “más emotivo” para Bildt. Esto es lo que dijo (video)

Alemania: bloqueo antes y después de Navidad – En su discurso antes Bundestack, El más apasionado de toda su vida como presidente, Angela Merkel Expresó su pesar por una celebración navideña sin las distancias forzadas y los mercados tradicionales. Los festivales representan su esencia, pero están distorsionados por las restricciones necesarias. De hecho, del miércoles 16 de noviembre al 10 de enero Inhabilitando Duro en todo Alemania: Además del cierre al público Restaurantes, Instituciones Culturales Turísticas, Centros Deportivos y Hoteles, Parada, ya Lanzada el 2 de noviembre Tiendas minoristas (Excepto Comida, Farmacias y algunas más se consideran imprescindibles) y la obligación de asistir a las escuelas (ahora siempre abiertas desde que se reanudaron las clases en agosto). Se han agregado restricciones sobre eso Reuniones, Bebidas en la calle y fuegos artificiales de Año Nuevo. No se permitirá la celebración de más de 5 personas (excluyendo niños y jóvenes menores de 14 años) y se prohibirá la venta de fuegos artificiales. Se ha prohibido que el vino de salmonete beba alcohol en la calle. Por otro lado, es posible celebrar las misas religiosas: a 1,5 metros de la iglesia se respeta y no se canta. Al sonar la alarma, el gobernador de Baviera, Marcus Soder Aún más serio: “La escena Bérgamo – dijo – más cerca de lo que crees. Debemos seguir trabajando para evitar que esto suceda también en Alemania “.

España – La orden de toque de queda estará vigente de 1:30 a.m. a 6 p.m. Navidad, En Navidad Y el dia anterior Año nuevo, Reuniones familiares solo para 10 personas. A diferencia de los establecidos en otros países europeos, el gobierno español y las autoridades locales del país están de acuerdo. Zona Aflojando Ocupaciones. De hecho, se permiten hasta 10 personas en presencia. Navidad, Uno Año nuevo Y el primero del año. Hasta ahora, el límite se ha fijado en seis en la mayor parte de España. La orden de toque de queda se pospondrá hasta el 24 y 31 de diciembre, o se traerá de 23:00 a 13:30 horas. Cambio 23 de diciembre al 6 de enero con algunas excepciones. Estos detalles fueron explicados en una rueda de prensa sin el ministro español Salvador.

Ver también Coronavirus, la primera vacuna viva para una enfermera en los Estados Unidos – video

Reino Unido, recesión de 5 días (pero no en restaurantes) – A partir del 16 de diciembre Londres De vuelta en la zona roja, está casi bloqueado. Decisión de reaccionar de inmediato ante una reaparición local de epidemias registradas después del final de un mes en la prisión nacional 2 de diciembre. Squeeze predice que con un nuevo cierre la capital cambiará de alerta naranja a roja Restaurantes, Pub y algo Tiendas de conveniencia. Limitaciones Dura hasta 23, después de todo Reino – Londres Agregado: las restricciones de 5 días se relajarán a tiempo para Navidad. La tendencia de la infección, que se controló durante las 4 semanas del cierre nacional, ha causado preocupación en los últimos días, con pedidos de lecciones de Su Majestad que actualizan estos horarios para no entrar al bosque para las compras pre-navideñas y ser medidos con cautela. A pesar de la relajación prometida, los “riesgos” de incluso los contactos más cercanos para las próximas vacaciones de Navidad Restricciones. De hecho, hoy en día solo puedes conocer a una persona en un pub o restaurante, mientras que está prohibido dar la bienvenida a tus contactos a casa, pero luego 23 al 27 de diciembre Se permitirán reuniones familiares: un máximo de tres grupos, que formarán un pronóstico de 5 días (una burbuja familiar única de Navidad) conocida como la “burbuja navideña”, y se pueden celebrar juntos en las casas privadas, iglesias y más de cada familia involucrada. Lugares públicos como lugares de culto, hoteles al aire libre o parques, pero no restaurantes, hoteles interiores o lugares de entretenimiento.

Francia reabre restaurantes a partir del 20 de enero – En el día Francia Un área con amortiguadores de masa en todo población, Ministro de Economía Bruno Mayor Descansos para reabrir bares y restaurantes a partir del 20 de enero. Sin embargo, la luz verde no es segura y garantiza la ayuda a este sector porque es una condición para la evolución de la epidemia. Mientras tanto, a partir de mañana, fecha en la que se reabrirá parcialmente el país, salvo horario de toque de queda, los franceses podrán volver a circular libremente y sin autocertificación de 8 a 18 horas. Sin embargo, seguirán cerrados durante tres semanas. Museos, Teatros y Cine, Dando resultados insatisfactorios de disminuir Infección. Orden de toque de queda vespertino, vigente de 8 p.m. a 6 a.m., efectivo el 31 de diciembre, pero no durante la noche Navidad, Todos los movimientos son gratuitos y no requieren autocertificación. Ministro del Interior, para garantizar el cumplimiento del toque de queda incluso el día de Año Nuevo. De Gerald Durman, Que ha anunciado que contratará a más de 100.000 policías y géneros. “No habrá tolerancia, se refiere a fiestas secretas. La policía y los géneros salvan vidas haciendo controles”.

En Bélgica, los bares y restaurantes están cerrados. – Las tiendas que no son esenciales han reabierto desde el 1 de diciembre, pero solo puede comprar por su cuenta. La orden de toque de queda para Nochebuena también será relajada, lo que significa que se extenderá desde la medianoche hasta las 5 p.m. Pero no hay muchas cenas: solo puedes invitar a una persona a casa, dos si vives solo. Fuegos artificiales Año nuevo Y las vacaciones nevadas se “recomiendan encarecidamente”. Los bares y restaurantes están cerrados.

Países Bajos, Bloqueo durante 5 semanas – Decisión comunicada por el Primer Ministro Mark Rutte La tarde llegó como se esperaba en un raro programa de televisión. Las escuelas y actividades esenciales permanecerán cerradas a partir del miércoles 16 de diciembre. Los bancos permanecerán abiertos, lo que permitirá que fisioterapeutas, parteras y dentistas continúen trabajando. El 12 de enero, el gobierno anunciará lo que sucederá al final del período de restricciones o a partir del 19 de enero. Los hospitales de los Países Bajos están en problemas, el último boletín, publicado ayer, habla de unos 10 mil nuevos virus corona. Los funcionarios holandeses temen que haya más alemanes después de la introducción del nuevo. Inhabilitando A partir del 16 de diciembre en Alemania, podrán cruzar la frontera para hacer compras navideñas.

Actividades en Suiza hasta el 22 de enero – Cerrado a partir del 12 de diciembre El barToda la comida y bebida, restaurantes, catering para eventos Tiendas de conveniencia, Así como instalaciones deportivas y recreativas de 19.00 a 6.00 horas. Cierre Ejercicios Comercial E instalaciones en festivos Restaurantes ei El bar. Todas las actividades están limitadas al 22 de enero de 2021. Por las noches Navidad Y Año nuevo, La “orden de toque de queda” comenzará a la una de la mañana. Se mantiene un máximo de 10 personas (niños incluidos) para reuniones privadas. El administrador también recomienda limitar el contacto para ambas familias. Se permiten celebraciones religiosas con un máximo de 50 personas. Están prohibidos todos los eventos públicos excepto funerales y reuniones políticas. Actividades deportivas y culturales solo para 5 personas. Está prohibido el juego de contacto. Se mantienen excepciones para niños y jóvenes y para la industria.