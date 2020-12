Virus corona en el mundo – el número de víctimas en España ha alcanzado el millón “palabra y hecho

España se convirtió en el primer país europeo en registrar más de 1 millón de casos de infección por el virus corona.

sobre esto Informes Reuters.

Según el Ministerio de Sanidad español, ya se han identificado 1.005.295 pacientes en el país, de los cuales han fallecido 34.366.

El número de pacientes en España se ha duplicado en las últimas seis semanas. Las autoridades dicen que esto se debe al aislamiento y al incumplimiento por parte de los españoles de las medidas antiepidémicas y restricciones aisladas.

«Nos hemos vuelto irresponsables. Nos encantaban las fiestas y las reuniones en familia. La única forma (para prevenir la propagación de la enfermedad – Ed.) – no entendemos la exclusión social. Estas son cosas simples: no reúna a un gran número de personas incluso cuando se encuentre con amigos y no use máscaras de seguridad“- dijo la economista Carolina Delcado.

Debido a la propagación de la enfermedad, los procedimientos de emergencia se han suspendido en Barcelona: todos los médicos están involucrados en la lucha contra el virus corona.

El gobierno español está considerando la posibilidad de introducir un cierre patronal en el país para combatir la epidemia, pero los políticos de la oposición se han opuesto firmemente.

Se recordará que una de las regiones alemanas anunció la introducción del bloqueo.

También escribimos que el gobierno irlandés ha anunciado que el país estará encerrado debido a la alta incidencia del virus corona.

