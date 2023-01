Anche Gonzalo Villar sta per la laciare la Sampdoria, secondo le ultime notizie di calciomercato andrà a giocare in Spagna. La escuadra.

Lascerà l’Italia e la sampdoria Gonzalo Villar. Ne è sicuro Gianluca Di Marzio, che sul suo sito internet ha riportato le ultime notizie sul futuro del centrocampista español. Dopo aver giocato 15 partite con la maglia più bella del mondo, il centrocampista, è pronto la lasciare la Serie A.

Il suo futuro sarà il Getafe e in questo caso si tratta di un ritorno. Lascerà i blucerchiati per fare prima ritorno a Roma, la squadra ancora proprietaria del suo cartellino, e poi un nuovo prestito ne La Liga. Nella teama dove ha già giocato nella seconda metà della stagione 2021/22. Il centrocampista spagnolo si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, che obbligo a determinete condizioni.

Calciomercato Sampdoria, Villar lascerà un ricordo sbiadito a Genova

Calciomercato Sampdoria: Villar saluta Génova, futuro en España

LEGGI ANCHE Sampdoria, chi ha realizado lo striscione per Vialli davianti all’ospedale? la historia

Sì recongiungerà a Borja Mayoral, suo compagno di squadra alla Roma ma anche nella scorsa seasono nel primo prestito to Getafe. villar Fue una de las mayores decepciones del conjunto azulgrana en la primera parte de la temporada, antes del largo parón por el Mundial de Qatar. E poi alla repressa del campionato.

Non ha giovato even il cambio di guida tecnica, da Marco Giampaolo a Dejan Stankovic. Entrambi hanno provato a puntare sullo spagnolo senza però receivei in cambio probe convincingi. Eppure en estado villar era arrivato con grandi expectativas, doveva essere lui il regista a cui sarebbero state entrust le chiavi del gioco della Sampdoria.

Troppo lento e poco incisivo, non lascerà a Genova un grande ricordo. Quindici partite, come detto, nessun goal e nessun attivo all’attivo. otto le partite da titolare, sette quelle da subentrato dalla panchina. Ora c’è di nuovo la Spagna nel suo destino.