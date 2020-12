Veteranos de Veteranos. 10 jugadores mayores de 40 años que continúan jugando

En los últimos años, a menudo hemos tenido que lidiar con la noción de que el fútbol en general está cambiando más rápido, con más intensidad y con más energía. Por lo tanto, los fanáticos de diferentes equipos, a menudo esperan más talentos jóvenes y prometedores y una amplia experiencia, pero pueden discutir fácilmente con algunos entrenadores modernos de su edad y son diligentemente “enviados” a retirarse.

Sin embargo, no todos los clubes “miran el pasaporte” seriamente a la hora de decidir seguir cooperando con el jugador. Hoy presentamos una selección de más de cuarenta jugadores que han jugado en sus torneos de selecciones nacionales pero aún continúan jugando a nivel profesional. Sí, puede que no sea de primera categoría, pero sin duda se cumplirán tres condiciones en este examen: los mayores de 40 años; Experiencia jugando para la selección nacional (eliminaremos a muchos de los que no han tenido un éxito significativo en sus carreras); Disponibilidad de juegos para clubes profesionales en el año o temporada en curso.

10. Stephen Paradise

Edad: 40 años

Nacionalidad: Chile

Club: “Colo-Colo”

El delantero central Stephen Parades, uno de los más grandes jugadores de la historia del capitán y del colo-colo, le dio al equipo más de diez años de vida, con los que se proclamó campeón de Chile en varias ocasiones. Paradise es la verdadera leyenda del campeonato local porque ha marcado 219 goles en la liga, la cifra más alta en la historia del campeonato nacional chileno. Como parte de la selección de Chile, Paradise participó en dos Mundiales, 2010 y 2014, para un total de 42 partidos y 12 goles para la selección nacional. Esta temporada, Golo-Colo ha sido el mayor perdedor del Campeonato de Chile, pero Desfiles suma 11 partidos y 3 goles. Ahora se está recuperando de una lesión en la rodilla que sufrió a fines de noviembre. Se rumorea que esto conducirá al final de la carrera de Estaben, y el contrato con Colo-Colo se extiende hasta el 31 de enero de 2021. Sin embargo, el anotador tiene la opción de extender el contrato por un año, por lo que escribirlo ya es un poco prematuro.

9. Arthur Ports

Edad: 40 años

Nacionalidad: Polonia

Club: Legia

El portero polaco Arthur Borutz se estableció en Europa con una exitosa actuación en Escocia para la película Celtic. Pasó cinco años allí, luego lo vendió a Bielorrusia, de donde se mudó a Inglaterra, donde jugó para Southampton y Bournemouth. En el verano de este año, Ports dejó Foggy Albion y regresó a su Polonia natal, donde firmó un contrato de temporada con la Legión. Ahora Arthur es el principal portero del equipo en el Campeonato de Polonia, y “Legia” comenzó la temporada con mucho éxito y es uno de los candidatos obvios al “oro”. Cabe señalar que Ports tiene 65 apariciones con la selección polaca, incluidas las finales de la Copa del Mundo de 2006 y los Campeonatos de Europa de 2008 y 2016.

8. Tubo de ARENA

Edad: 40 años

Nacionalidad: Argentina

Club: Lanús

José Sand, delantero argentino y exalumno de la Academia River Plate, pasó la mayor parte de su carrera en Sudamérica, pero en 2011 pasó seis meses en Europa, donde fue alquilado por el Deportivo. Lamentablemente, el mortero no logró demostrar ser gallego y pronto se fue. Sin embargo, en el fútbol argentino y en particular, “Lanús”, este delantero es uno de los cultos. Sand “Lanes”, que anotó 132 goles, es el máximo goleador de la historia, con quien se proclamó campeón de Argentina en 2016, y – el máximo goleador de la Copa Libertadores-2017. Sand también tiene 2 partidos con la selección de Argentina, pero su carrera no ha crecido allí. En la primavera de este año, la prensa informó que Sand podría terminar con su vida con una infección por el virus de la corona y la suspensión del campeonato argentino, pero finalmente José decidió regresar al gran fútbol, ​​firmando un contrato hasta el verano de 2021.

7. ISLI HDI.

Edad: 40 años

Nacionalidad: Albania

Club: Kastriotti

Este portero albanés puede ser recordado por los fieles seguidores del Campeonato de Ucrania. De 2007 a 2010 (con descansos) Hidi Krivi Rih jugó en los equipos de “Grive Boss”, luego se mudó de Tirana a “Dynamo”. De 2011 a 2018 jugó para varios equipos representando el Campeonato de Chipre, y luego regresó al país. De momento, Isley Hidi, que ha jugado 17 partidos con la selección de su país, es un jugador indiscutible en el centro del club Castriotti, que lucha por los primeros puestos de la Superliga albanesa.

6. Yasuhito Endo

Edad: 40 años

Nacionalidad: Japón

Club: “Jubilee Iwada”

El mediocampista central Yasuhido Endo ostenta el récord de partidos jugados con la camiseta de la selección japonesa. De 2002 a 2015, Endo jugó 152 partidos para el “Blue Samurai” y compitió en tres Campeonatos del Mundo (2006, 2010 y 2014). En sus 40 años actuales, Endo ya no sale del juego a un nivel tan alto, sino que continúa su carrera. A principios de octubre, “Kamba Osaka”, que llevaba 19 temporadas consecutivas, envió a un jugador senior cedido al “Jubilo Iwada”, que jugará en la segunda división del Campeonato de Japón. El acuerdo de arrendamiento, similar al acuerdo de Endo con Gamba Osaka, expira el 31 de enero de 2021, y solo la decisión de Yasuhito sobre el futuro mostrará lo que sucederá a continuación.

5. Palo DA Silva

Edad: 40 años

Nacionalidad: Paraguay

Club: Libertad

Durante su carrera, el defensa central jugó en varios clubes, incluido el Club Europeo, donde defendió al italiano “Perugia”, “Venecia”, “Cosensa”, así como al inglés “Sunderland” y al español “Zaragoza”. Sin embargo, da Silva pasó la mayor parte de su carrera en los clubes mexicanos “Toluca” y “Pachuca”, y en 2017 regresó a su ciudad natal de Paraguay, donde, a pesar de crecer, continuó jugando para el local “Libertad”. Sin embargo, el principal logro de la carrera de Da Silva fue que jugó en 150 partidos para la selección nacional de Paraguay, incluidos dos Campeonatos Mundiales, en 2006 en Alemania y en 2010 en Sudáfrica. En cuanto al número de peleas, Paulo es el plusmarquista de la selección nacional que puso fin a su carrera hace tres años luego de un fallido intento de los paraguayos de clasificar al Mundial 2018.

4. Yaroslav Tropney

Edad: 41 años

Nacionalidad: República Checa

Club: Dynamo Dynamo Ceske Pudejovas

Yaroslav Tropney definitivamente debería ser recordado por los fanáticos del Campeonato de Europa, ya que se enfocan no solo en el desempeño de los nietos, sino también en los equipos de menor calidad. Durante su carrera, jugó para el portero checo, especialmente en la Bundesliga alemana, para equipos como “Hertha” (120 partidos), “Hamburgo” (84 partidos), “Pocham” (17 partidos) y Werder Bremen (Werder Bremen). 10 partidos) y “Fortune” D ெல் sseldorf (3 partidos). En el verano del año pasado, tras firmar un contrato con Fortuna, se convirtió en agente libre, y en octubre aceptó la oferta del Dynamo Ceske Butzowicz. Tropney es ahora un portero clave en el equipo, y las partes continuarán el acuerdo el próximo verano, que ahora está a punto de completarse, al menos por segunda temporada.

3. Tim Howard

Edad: 41 años

Ciudadanía: Estados Unidos

Club: Memphis 901

El portero estadounidense (121 partidos con la selección nacional) es muy conocido desde 2016, apareciendo en la Premier League inglesa con el “Manchester United” y especialmente con el “Everton” (jugó 10 temporadas en el Howard “Toffee”). . Tim pasó por primera vez tres temporadas en Colorado como parte de la MLS, luego decidió dejar el club y poner fin a su carrera, pero luego cambió de opinión y firmó un contrato por un año con Memphis 901 a principios de 2020, convirtiéndose en su copropietario. En el campeonato de la USL, Howard jugó 6 partidos este año y no completó la tarea de ganar la liga “Memphis 901” y ni siquiera llegó a los playoffs. Se desconoce en este momento qué hará después de dejar el cargo.

2. Gianluogi Buffon

Edad: 42 años

Nacionalidad: Italia

Club: Juventus

Gianluigi Buffon, uno de los mejores porteros de todos los tiempos, el último jugador en continuar su carrera como miembro del Mundial de 1998 (aunque el joven portero todavía jugó todos los partidos en la Reserva). Además de la Copa del Mundo, Buffon fue a otras cuatro Copas del Mundo (2002, 2006, 2010 y 2014) y jugó en al menos un torneo. En 2018, Buffon estuvo cerca de despedirse del fútbol, ​​pero luego aceptó la oferta del “Paris Saint-Germain” y regresó a la “Juventus” un año después, que se convirtió en su hogar durante muchos años de su carrera. Turín juega hasta el día de hoy en Buffon State, participando en 3 partidos de la serie A-2020/21. Solo él y las potencias superiores saben cuánto tiempo va a durar Gianluigi en el equipo, pero quienes conocen bien a Buffon dicen que la motivación para seguir jugando este portero se suma al hecho de que nunca se ha convertido en un campeón de la Champions. .

1. Kasuyoshi Miura

Edad: 53 años

Nacionalidad: Japón

Club: Yokohama

El delantero japonés Kasuyoshi Miura ha marcado 89 partidos y 55 goles con la selección de su país, un verdadero símbolo de longevidad en el fútbol moderno. Comenzó a jugar al fútbol en su tierra natal, pero a los 19 años se encontró en Brasil, donde pudo jugar para muchos equipos famosos y muy populares (Juventus, Sao Paulo, Santos, Palmeiras) desde finales de los 80 hasta los 90. , “Matsubara”, “KRP”, “XV de Jaw”, “Goridiba”). Muira luego regresó a Japón, donde se convirtió inmediatamente en la estrella del club local “Verdi Kawasaki”, lo que permitió a Kazuyoshi recibir una convocatoria del italiano “Genoa” en 1994, pero el japonés regresó a “Verdi Kawasaki” una temporada después. Kasuyoshi Muri, ahora de 53 años, es el futbolista de mayor edad que ha jugado en partidos oficiales. El récord, que anteriormente era propiedad de Stanley Matthews, de 50 años, fue batido nuevamente por Miura en marzo de 2017, y ahora cada mirada en el campo lo actualiza. El último partido de Miura en Yokohama, el 8 de noviembre de 2020, cuando entró como suplente en el minuto 87 del partido de la J-League japonesa contra Whistler Kobe para ayudar a arrebatar la victoria de su equipo con un marcador. 2: 1.