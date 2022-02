daniele ingemi Ieri 6 minutos

Una bella immagine di repertorio di Milano, con sullo sfondo le principali vette alpine coperti neve

En esta cita l’Italia è spazzata da forti venti, dai quadranti settentrionali, in particolare da tráfico en “fohn” al nord-ovest, venti maestrale y tramontana burrascosi sulle otra región, che hanno raggiunto picchi di oltre 90-100 km/h.

Tanto vento oggi sull’Italia, ecco le cause

Nella giornata di oggi l’Italia è divenuta terra confine fra il robusto promontorio anticiclonico delle Azzorre, che presentava massimi oltre 1036 hPa sull’Atlantico francese, ed a vasta e articolata circolazione depressionario credtere freddo, presenta minimi al solo, fra cui uno en el selfie golfo di Genova.

Lazanzata dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centre ha foto scendere di latitudine la cirrosis depresión depresión sull’Europa orientalecita sotto la prensa prensa dellanticiclone oceanico es una consonato ad es una saccatura instantánea en directo mediterraneo centro-orientale, determinando a dissea di aria piro fredda dalle Isole Britanniche finale ali Meder.

Questa discesa di aria fredda, soprattutto en cuota, è estado de acompañamiento o un “Racha de chorro” (Massimi di velocità della “Corregir una polarización”), in sivorlamento sul bordo orientale del promontorio oceanico, che dalla francia si spinge con pro proprietor più orientali fin verso il Mediterraneo centre, convogliando su questo un quattisimo flusso di correnti norto occidentali nii ei utio rafforzate dal temporaneo ispessimento del “Gradiente barico orizzontale”, ossia della difrenza di pressione, fra la Spagna e l’Italia.

¡Entra, echa un vistazo y diviértete!

Con lo siviloppu un minimo (per effetto sottovento) sul Golfo in Genova, tale divario barico si approfondito ulteriormente fra gli opposti versle alpi, agevolando lattivazionei intensi venti di “fohn” Che dalle creste alpine, incanalandosi lungo le strette vallate alpine, si sono versati sopra le pianmonte del de Lombardia, sotto forma di raffiche da NO, N-NO e Nord, che nelle zone pedemontane dell’alto Pimonto Hanno 70-80 km/h.

Localmente en el più lungo luscita delle principali vallate di Piemonte and Lombardia, tanto che in alcune queste, come la Val di Susa, forti raffiche caduta amplificandosi por l’efetto venturi o canalizaciónhanno lambito punte di ben oltre gli 90-100 km/h. Mentre sulle Alpi le raffiche, en alta cuota, hanno superato pure i 150 km/h.

Actualmente está navegando por los archivos de la categoría Consejos de marketing 100 km/h, cusando danni en città. Questi venti di caduta, cumplo l’aria verso bassi strati y deumidificandosi sensibilente dist disas, Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en Atmosfera Limito, o aria Secca o Visibility. Purtroppo, un causal delle violento tráfico, bisogna registro feriti, olter che diversi danni. El día 64 y 66 del año 66 nació en Roma el hijo de Roma, el hijo de Rho.

Cornaredo es una ópera en 35 anni è caduto da un ponteggio. Un agricoltore di 76 anni, impegnato in lavori di potatura a Settala, informó de una brutal frattura a piede altre a trauma cranico al al volto. Ferite meno gravi per unena 67nene colpita es una de las últimas cepas de Cesano Boscone. En tráfico, todos los formatos, hanno fatto saltare anche una parte del tetto della stazione Centerle Milanomentor non si contano gli alberi ei cartelloni public lateralmente divelti dalla furia del vento.

La diferencia considerable entre la barra de Francia e Italia

Questa considerevole contrapozizione barica, ulteriormente acuita dalla spinta del promontorio anticiclonico azzorriano in direct della Francia, già dalla prima mattinata ha generato ltivazione di rafati venti di maatrole choato doao doa rao doao doao de doo valle del rodanola famosa porta del “mistral”Golfo del Leone, por primera vez en años, se extiende por Baleari, Córcega y Cerdeña con Sardegna, con Borsche Du NO por muy activa fuerza 8/9 de la escala de Beaufort.

Nelle prossime ore i forti venti settentrionali investo le regioni del centro-sud, ed in particolare l’area ionica, con raffiche di maestrale che tramontana che potranno raggiungere e supere picchi di ben 70-80 km/hlocalmente anche punte di 90 km/hvienen de Salento y la costa de ioniche en Calabria.