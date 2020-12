Value Store: Experto de Morgan Stanley: ¿Puede Bitcoin Future convertirse en una moneda? | Noticias

Acciones en este artículo Forex en este artículo

No hay duda de esto, 2020 no podría haber sido mejor para las criptomonedas como Bitcoin. Las monedas más importantes de Internet pudieron aumentar sus precios y capitalización de mercado este año. Bitcoin a veces incluso pudo establecer un nuevo récord. Pero, ¿a dónde va el viaje hacia el pionero de las criptomonedas y es incluso imaginario que la cibermoneda algún día romperá el dominio del dólar estadounidense? El experto en Morgan Stanley, Ruchir Sharma, abordó recientemente esta cuestión en un artículo del Financial Times, con interesantes elementos en los que pensar.



Política monetaria integral con implicaciones de largo alcance

Antes de la epidemia de la corona, el dólar estadounidense seguía siendo el “medio preferido para el comercio internacional”, una moneda importante y la moneda de reserva de los bancos centrales de todo el mundo. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces. A raíz de las consecuencias económicas de la explosión de la Corona en Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos abrió las puertas de par en par y, además, recortó drásticamente las tasas de interés clave, esperando que esto no afectara la posición de la moneda del dólar. Sin embargo, el déficit presupuestario de Estados Unidos sigue creciendo durante tiempos de crisis.



Si bien es preocupante que la deuda estadounidense tenga el 50 por ciento más alto del PIB, es probable que el 67 por ciento que ahora ha alcanzado el déficit haga sonar la alarma en todo el mundo. Porque, como señala Sharma, el dólar estadounidense solo mantendrá su posición como moneda confiable “hasta que el mundo crea que Estados Unidos todavía puede pagar sus cuentas”. Si este no es el caso, tal vez Green Pack pierda su dominio. Como recuerda el investigador de Morgan Stanley, abundan ejemplos de esto en la historia. A partir de 1400 “Portugal, luego España, Holanda, Francia y Gran Bretaña” gozaron del estatus de monedas de reserva. En promedio, pudieron conservarlo durante 94 años. Estados Unidos lo ha experimentado durante 100 años: ¿es hora de cambiar?



Bitcoin como nueva moneda de reserva?

Probablemente porque lo único que Sharma cree que todavía falta para variar es un digno sucesor. Pero ahora puede haber aparecido en forma de criptomonedas como Bitcoin. Las monedas digitales no solo brillan como “alternativas democráticas descentralizadas” a las monedas fiduciarias regulares, sino que las monedas en línea también han demostrado su eficacia en términos de ahorro de valor. Si bien la alta volatilidad de los precios de Bitcoin en el mercado sigue siendo una amenaza para muchos inversores, todavía hay voces cada vez mayores que ven cada vez más dinero en Internet como una alternativa de oro a largo plazo. Deutsche Bank anunció recientemente Bitcoin se está volviendo cada vez más atractivo como cobertura.



Pero no solo más y más personas se están convirtiendo en tiendas de valor para Bitcoin & Co., las monedas digitales también están ganando impulso como medio de pago, dice el experto de Morgan Stanley. En particular, países como Argentina y Nigeria han inventado bitcoin como moneda de reserva, que no está disponible para dólares estadounidenses. La decisión de aceptar pagos de PayPal Bitcoin, un proveedor de servicios de pago, aumentará aún más las monedas cibernéticas.



El dólar no se librará del fracaso



En conclusión, el experto de Morgan Stanley emitió una advertencia de que el gobierno de EE. UU. No debe asumir que el dólar no perderá su condición de moneda de reserva como resultado de la política monetaria flexible actual: “No considere sus monedas tradicionales solo como un valor o medio de cambio confiable. Hasta que los entusiastas de la tecnología encuentren uno. No podemos dejar de buscar alternativas ”. Además, señala que el estímulo de gobiernos y bancos centrales para regular las monedas digitales solo podría tener el efecto de acelerar“ este levantamiento popular ”.

