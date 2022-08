vacanze con le figlie e la suocera

Tempo di vacane anche per i reali europei. Nessuna ubicación da extra-lusso e nessuna isola tropicale per la famiglia del re Felipe di Spagna. I paparazzi hanno fotografato le tre generazione di donne reali spagnole in giro per Palma di Maiorca. Presenti la regina Letizia, la regina Sofia y le due principessine Leonor e Sofia. Le tre donne si sono riunite per una serata estiva molto alla moda.

La regina Letizia di Spagna è apparsa raggiante di fronte ai fotografi, accompagnata dalle sue due figlie, la princesa leonor e la princesa sofia, porque come sua suocera, la regina Sofia. La stampa non ha potuto ignorare queste tre generazione a confronto: tutte diversity ma super eleganti e glamour.

Secondo le notizie, tutte le donne di Felipe hanno cenato en un ristorante e poi hanno fatto una passeggiata tra gli stand del mercatino di Paseo de Sagrera. Le due principessine si sono godute una serata tra donne insieme alla madre e alla nonna in una vacanza che sembra essere del tutto ‘normale’.

Letizia di Spain de vacaciones con su hija y su suegra: la foto

la regina Letizia di España e le sue figlie hanno optato per look simili. Tutte hanno indossato dei mini abiti di Zara con alpargatas. La moglie di re Felipe ha indossato un completo tutto rosa con abito chemisier stampato. la princesa Leonor, di 16 anni, ha indossato un vestitino blue a maniche lunghe símile a quello della madre. Anche per lei e per la sorella ai piedi delle traditionali alpargatas.

La piccola di casa, la princesa sofia, di 15 anni, ha scelto di undresse un abitino beige. Tutte e tre le donne hanno estante un physico envidiabile e un’abbronzatura che lascia intendere che abbiono gliente diversi giorni in posti di sole. Anche la regina Sofia, esposata con l’ex king Juan Carlos e madre di king Felipe, indossava un completo molto alla moda.

La madre del sovrano, ad 83 anni, sfoggiava un blazer rosa e blu a fantasia con pantaloni abbinati. Un gioco di colori che ha rimamato anche nella scelta degli accessori. Anche nei giorni scorsi la reina sofia si è mostrata insieme al figlio Felipe ea letizia de españa por otras salidas en pubblico. La Famiglia Reale española, dunque, per questa estate ha optado per vacanze patrioticiche in giro per il proprio paese. Nessuna ostentazione, infatti, né mete fuori dalla portata di tutti gli altri, ma l’intento di apparire come una famiglia spagnola tra tante altre.