Una fattoria di 600 ettari che saberbe stata utilizzada per coltivare aguacate ospita tre recinti megalitici con due cerchi di pietre, 526 menhir e diversi raggruppamenti di dolmen.

Un equipo de arqueólogos españoles ha estudiado un importante yacimiento megalítico en la provincia de Huelva, en el suroeste del país, desvelando cómo este conjunto de monumentos prehistóricos tiene más de 3000 años y es uno de los más antiguos de Europa. I researchers si sono recati sul luogo, l’azienda agricola La Torre-La Janera, dopo che nel 2018 le autorità locali hanno ordinato un’indage pre dell instalazione di a plantation di avocado, a causa della possibilità che il site hostatasse materiale archeologico. Los peritos descubrieron que la finca de 600 hectáreas, situada en la frontera entre España y Portugal, ospita tre recinti megalitici con due cerchi di pietre, 526 menhir e diversi raggruppamenti di dolmen. I resultados de este proyecto, chiamato megalitos, sono stati inseriti nell’ultimo numero della rivista Trabajos de Prehistoria. Per lo svolgimento dell’indagine sono state use metodologie di studio geoarcheologico and tecnique di campionamento and prospectione.

Tras realizar una serie de pruebas de laboratorio, los científicos calcularon que se erigieron los primeros monumentos verticales y los demás megalitos del lugar. neolitico medio alla prima età del bronzo, circa a metà del V milenio aC C. all’inizio del II milenio a. C. Sin embargo, en periodos sucesivos, questi spazi ancestrali furono riutilizzati, secondo il ricercatore capo, José Antonio Linares-Catela. «L’importanza del luogo è di enorme rilevanza come territorio di studio del megalitismo iberico“, ha affermato l’archeolo, citato da un portal spagnolo di storia e archeologia. La recente scoperta dimustra ancora una volta che il megalitismo atlantico può essere interpretato come uno dei più antichi fenomeni che hanno contribuito alla transform and all’antropizzazione dei territori.