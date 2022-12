un acorde segreto con i giocatori fa scoppiare la bufera

Delusione e rabbia all’indomani dell’ Eliminación de la España dai Mondiali en Qatar. La escuadra de luis enrique si è fermata agli ottavi di finale contro la sorpresa Marruecos . tifosi obviamente furioso per la perstanza della selezione española y, sobre todo, per dei nuevos detalles apparsi su un acorde secreto tra i giocatori e la Nazionale.

España, acorde secreto con i giocatori

La Nazionale española ha infatti preso un volo por Madrid estafa Meno giocatori rispetto a quelli con cui era arrivata a Doha. I giocatori avevano infatti preso accordi con la federazione in base ai quali alcuni giocatorise non avssero rapgiunto i turni finali della competizione, ne avventio approfittato per prendersi qualche giorno di riposo nei luoghi vicini a Doha. Solo 14 giocatori hanno preso il volo verso Madrid con Luis Rubiales e luis enrique. Si tratta di Sarabia, Balde, Laporte, Gavi, Busquets, Pau Torres, Ferran, Dani Olmo, Unai Simón, Yeremi Pino, Pedri, Ansu Fati, Nico Williams y David Raya. Los demás se quedaron en Qatar para aprovechar el periodo vacacional.