Ultime notizie de Ucrania. Bombe russe su Kherson, morti e feriti. Capitale al buio

7:25

Zaporizhzhia, espezione Aiea nella centrale dopo attaki di ieri

L’Aiea realizará ahora una inspección de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, después de que el sitio haya sido bombardeado más de una docena de veces durante la última semana, para evaluar los efectos de los ataques. Le esplosioni han dañado edificios y equipos, sebbene nessuno in modo «critico» per la sicurezza nucleare, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il direttore generale Rafael Grossi ha decidido che le forze militari dietro il bombardeo stavano «giocando con il fuoco», aggiugendo che «devono fermarsi inmediatamente». «Repetí el bombardeo en el sitio della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia ayer por la noche y questa mattina hanno dañó edificios, sistemas y equipos, con alcune delle explosioni che si sono verificato vicino ai reattori», ha comunicado ayer por la noche l’Aiea en una nota.

L’agenzia ha affermato che l’impianto è stato hit da «più di una dozzina di splosioni in 40 minuti», y anche i leveli di radiazione nel site sono rimasti normali e no ci sono state segnalazioni di vittime. Anche gli alimentatori esterni agi impianti, che sono stati messi fuori uso più volte durante il conflitto, non sono stati colpiti. La dirección del sitio ha informado de daños en varios puntos, entre ellos un edificio de almacenamiento y de residuos radiactivos, un sistema de riego de la cuenca de enfriamiento, un cable eléctrico a uno de los reactores, un tanque de almacenamiento de condensados ​​y un puente de conexión con un altro.

«Anche se non vi è stato alcun impact directo sui principali sistemi di sicurezza e protezione nucleare dell’implantio – ha detto Rafael Grossi – il bombardeo was pericolosamente vicino. Estamos hablando de metros, no de kilómetros. Chiunque stia bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sta correndo rischi enormi e sta giocando d’azzardo con la vita di molte persone».