Ucrania en el octavo de final de la Euro 2020: lo que se necesita: todas las condiciones y opciones

Las reglas de la Euro 2020 otorgan no solo a los dos primeros equipos en cada uno de los seis cuartos de final en los octavos de final, sino también a los cuatro afortunados. Los cuatro primeros equipos de su grupo se unirán a los 12 jugadores en los playoffs.

Clasificación del tercer lugar

Ya sabes, “azul-amarillo” se acabó Tercera En su grupo con c Tres puntos y una diferencia de goles de 4-5.

El domingo, el partido del Grupo A terminó primero. Ella terminó tercera Suiza está definitivamente por delante de Ucrania por 4 puntos En la lucha por los playoffs.

Procedimiento para determinar ubicaciones

En caso de equilibrio de puntos, los siguientes indicadores adicionales vienen al rescate:

Excelente contraste de cabeza;

Marcó más goles;

Más aciertos;

Menos puntos de orden (tarjeta roja – 3 puntos, tarjeta amarilla – 1 punto, segunda amarilla – 3 puntos);

Máximo ranking en titulaciones europeas.

Ya se ha cumplido una condición

En nuestro partido perdedor en Bucarest con Austria, tuvo lugar la ronda final del Grupo B y debo decir que todas las condiciones eran las adecuadas para los ucranianos. Bélgica derrotó a Finlandia (2: 0) y Rusia perdió ante Dinamarca (1: 4). Así, Finlandia terminó tercero en cuarto lugar con 3 puntos, pero acordamos vencer con la peor diferencia entre nosotros. esto es lo que significa Ucrania ocupa el tercer lugar que los finlandeses.

¿Qué otros resultados se aplican a nosotros?

El divorcio vendrá de martes a miércoles‘Y lengua en tres grupos. Solo dos partidos del Grupo D se llevarán a cabo el 22 de junio. Estamos satisfechos con un solo resultado aquí: Un empate entre Croacia y Escocia. En este punto, las “Damas” tendrán 2 puntos y estarán en los playoffs a última hora de la noche del martes.

Si todo va bien, nuestro rival podría ser el ganador del Grupo E en el octavo de final. Sin embargo, hasta el momento toda la atención ha estado en el tercer escalón de este cuarteto, que actualmente está ocupado con entusiasmo por España con 2 puntos. El resultado más deseable de la última ronda: La victoria de Eslovaquia sobre España no fue la victoria de Polonia sobre Suecia.

Aunque esta no es la única combinación perfecta. España debe vencer a Eslovaquia (1: 0 o nadie está de acuerdo o con una diferencia de más de 2 goles), y Los suecos no perdieron contra los polos. No nos apetece ni la victoria de Polonia ni el empate entre Eslovaquia y España.

El ganador del Grupo F también puede ser nuestro oponente en caso de una coincidencia positiva en otros grupos. Sin embargo, las posibilidades son escasas.

Salimos Alemania no puede vencer a Hungría, Francia debe vencer a Portugal por más de 3 goles (Entonces evitaremos la mejor distinción del portugués).

Otra historia que nos favorece desde el campo de la ciencia ficción es que las conquistas de Hungría y Francia están a más de 3 goles de diferencia (luego pasamos a los portugueses o los alemanes).

Por supuesto, tenemos la oportunidad de llegar a los playoffs, y son muy reales. Sin embargo, ¿Ucrania está preparada (física y psicológicamente) para continuar la lucha? Después del “fútbol” en el partido con Austria, hay una gran preocupación por esto.