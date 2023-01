UAE Team Emirates, gli uomini per Challenge Mallorca y Cadel Evans Road Race: en España inicia la etapa de Matteo Trentin y Diego Ulissi

La Emiratos Árabes Unidos ha ufficializzato la composizione delle sue formaciones per quello che riguarda due degli appuntanti in agenda fra il 23 e il 29 gennaio 2023. Multiplo sarà quello con la Desafío Mallorca 2023che è formata da 5 diversas gare di un giorno, che avranno luogo da mercoledì 25 a domenica 29. In questo ambito, le varie squadre pothoda differenziare i participatori: così, la squadra emiratina vedrà all’opera 9 theateri diversi, che saranno alternati in azione: Mikkel Bjerg, Brandon McNulty, Domen Novak, Rui Oliveira, Tim Wellens, Sebastian Molano, Joao Almeida e gli italiano Mateo Trentín mi diego ulissi. EAU ya ha designado en detalle las distintas formaciones con las que afrontará 5 pruebas (ver más abajo).

Domenica 29 si correà invece l’ultimo atto del periodo di corse australiane che hanno di facto inaugurato la stagione. In calendari c’è la Cadel Evans Great Ocean Road Race 2023, corsa di un giorno che avra partenza e arrivo a Geelong. Lì saranno in azione, in maglia UAE, gli stessi corredori che hanno affrontato il Tour Down Under 2023, vinto peraltro dalla escuadra emiratina grazie a jay vid. In silla quindi ci saranno Sjoerd Bax, George Bennett, Alessandro Covi, Finn Fisher Black, Marc Hirschi mi Michael Vinkoltre al già citato Vine.

UAE Team Emirates – Gli uomini per la Challenge Mallorca 2023

Trofeo Calvia – mercoledì 25 gennaio

Mikkel Bjerg (guarida)

Brandon McNulty (Estados Unidos)

Domen Novak (Slo)

Rui Oliveira (Puerto)

Matteo Trentin (Ita)

Diego Ulissi (Ita)

Tim Wellens (Bélgica)

Ses Salines – Alcudia – giovedì 26 gennaio

Mikkel Bjerg (guarida)

Domen Novak (Slo)

Rui Oliveira (Puerto)

Matteo Trentin (Ita)

Diego Ulissi (Ita)

Tim Wellens (Bélgica)

Sebastián Molano (Col)

Trofeo Port d’Andratx – Mirador D’es Colomer (Pollença) – venerdí 27 gennaio

Joao Almeida (Puerto)

Domen Novak (Slo)

Rui Oliveira (Puerto)

Brandon McNulty (Estados Unidos)

Diego Ulissi (Ita)

Tim Wellens (Bélgica)

Sebastián Molano (Col)

Trofeo Serra de Tramuntana (Lloseta – Lloseta) – sábado 28 de enero

Mikkel Bjerg (guarida)

Brandon McNulty (Estados Unidos)

Joao Almeida (Puerto)

Rui Oliveira (Puerto)

Matteo Trentin (Ita)

Diego Ulissi (Ita)

Tim Wellens (Bélgica)

Trofeo Palma – Palma [1.1] – domingo 29 de enero

Joao Almeida (Puerto)

Rui Oliveira (Puerto)

Brandon McNulty (Estados Unidos)

Diego Ulissi (Ita)

Tim Wellens (Bélgica)

Sebastián Molano (Col)