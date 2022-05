«¡Tutti i giocatori dicono che il migliore del mondo!»

«Non è fortuna, il massimo rispetto per miglior allenatore del mondo in questo moment».

TuttoNapoli.net

© foto de Federico Titone

Madrid è festa dopo la rmonta del Real sul City e la finale in Champions League raggiunta. Brancos Carlo Ancelotti es autor del Gran Mérito dellimpresa vengono dati al tecnica. porque Josep Pedrerolcondottore del popolare habla spagnolo Ciringuito Tv: «tutti i giocatori real danno i meriti ad Ancelotti, dicono: ‘Abbiamo il miglior allenatore del mondo’. Quest parte y quest Campeones en el dilema divero in essere il migliore. Ha eliminado: Psg, Chelsea e City, quest no è fortuna. Vinicius con Ancelotti è migliore in quell era, Benzema physicamenta meglio non mai, Modrid rispetto all about score about 25 anni. ¿Cuál es tu mérito? Di Ancelotti y del preparatore Pintus? E titto lo staff technico che è spettacolare, compare suo figlio davide che molto bravo. Grazie ad Ancelotti questa escuadra sta molto meglio dell’anno scorso, giocatori sembravano morti con Ancelotti corrono come mai. Non è fortuna, il massimo rispetto per il miglior allenatore del mondo in questo moment«.