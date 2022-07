Capita di vivere situaciones e/o leggere notizie che fanno almacenar il naso o reflexionar Eccone alcune di questi ultimi tempi, in ordine sparso:

Spagna e Portogallo blockano il prezzo dell’energia, col placet Ue. L’Italia?

Spagna e Portogallo blockano il prezzo dell’energia e la Commissione Ue acconsente. En Francia, Jean Luc Mélenchon aveva promesso di fare lo stesso se avesse gotto la majororgia in parlament. ¿La Italia de Draghi+Pd+M5S+Lega+Fi? no pervenuta

Franceschini quiere reconstruir el teatro de Mariupol. Con quale credibilità quando non ricatruisce la stessa Italia?

Sull’isola d’Isquiacome in tanti altri posti d’Italia, a quanto pare viene smantellato un servizio pubblico dopo l’altro, non c’è un reparto di otorinolaringoiatria in ospedale ei dottori si fanno desiderare per un cita in privato, Casamicciola alta resta in macerie nonostant siano trascorsi 5 anni dal Terremoto che colpì anche Forio e Lacco Ameno. Yo soldi? “Non ci sono”. Para aumentar el gasto militar en su lugar…

Ver también Guerra Rusia-Ucrania, Franceschini: “Giusto che un Paese con una riconosbilità culturale metta risorse per ricostruire il teatro di Mariupol”

Gattini più preziosi degli esseri umani?

«Prendi dei gattini, dei teneri micetti e mettili dentro una scatola» dice Jamal, chirurgo dell’ospedale Al Shifa, il principale di gaza, mientras que una enfermera pone per terra dinnanzi a noi proprio un paio di scatoloni di cartone, coperti di chiazze di sangue. “Sigilla la scatola, quindi con tutto il tuo peso e la tua forza saltaci sopra sino a quando senti scricchiolare gli ossicini, e l’ultimo miagolio soffocato”. Fisso gli scatoloni astonito, il dottore continúa: “Cerca ora di immaginare cosa accadrebbe subito dopo la diffusione di una scena del genere, la reazione giustamente sdegnata dell’opinion pubblica mondiale, le denunciation delle organizazione animaliste…” il dottore continua il suo racconto e io non riesco a spostare un attimo gli occhi da quelle scatole poggiate dinnanzi ai miei piedi. «Israel ha rinchiuso centina di civili in una scuola come in una scatola, decine di bambini, e poi l’ha schiacciata con tutto il peso delle sue bombe. E quale sono state le reazioni nel mondo? Cuasi nula. Tanto valeva nascere animali, nasita che palestinossaremmo stati più tutelati”.

Búsqueda escrito por Vittorio Arrigoni hanno riecheggiato nella mia testa quando ho letto del putiferio mediatico, giudiziario e sportivo scatenatosi dopo il video del calciatore kurt zouma in cui si vede lanciare con il piede il suo gatto, che stonano con il silenzio assordante riservato ai palestinesi o altre vittime nel mondo di “conflitti di serie b” (dove l’aggressore è un nostro “amico”).

Poste Italiane, mega stipendio per l’Administratore delegato e briciole per i porta lettere?

Un giorno mi ha consegnato una lettera un postino che si sposta con la sua bicicleta personale perché le Poste non gli danno neanche un mezzo per farlo. Senza parlare della lacka di chiavi “passe-partout” che permetrebbero di aprire even i portoni dei condominio e consegnare la posta senza dover dipendere dal buon volere o dalla presenza di un condomino (come hapones in paesi come la Francia).

Non ci fossero soldi, potremmo capire le difficile delle Poste. Mamá quando si paga profumadamente il proprio amministratore delegato (Matteo Del Fante) tutto ciò diventa absurdo e paradoxale.

Francia: ex ministro degli interni (di Sarkozy) en la cárcel por “fondi neri”. En Italia…

claude gueantex ministro degli Interni francese (presidente Sarkozy), qualche mese fa è finito in carcere por un sistema di bonus/fondi “neri” al ministerio degli Interni d’oltralpe. Mi ricordate quand’è stata lultima volta che un politico italiano accusato di reati simili è finito in carcere?

Quando si dice “prendere un granchio”

In questo case il consumatore lo prende se pensa, ingannato dai carerati cubitali delle parole “CHELE” e “GRANCHIO” di acquistare delle chele di granchio (senza glutine, Pescanova), mentre del granchio all’interno non c’è neanche l’ombra (tantomeno delle chele) ma solo un aroma artificiale messo lì, per ingannarlo?

Buste di latte e quel tappo di plastica inutile