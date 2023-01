tornano i braccialetti electronici control il «terrorismo machista»

Según el Ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaskaè ora di mettere fine a quello che definete «terrorismo machista».

En España, la violenza nei confrontaciones della donne sembra un male endemico impossibile da estirpare, e con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla libertà sessuale, la cossida legge”Solo Sì è Sì«, il braccialetto elettronico asume nuovo vigore.

Braccialetti por víctima y agresor

I braccialetti di controllo sono dispositivo che geolocalizzano sia la vittima che l’aggressore e inviano un avviso quando quest’ultimo violar la distanza di sicurezza imposta.

el magistrado Victoria Roselldelegado del gobierno de Pedro Sanchez contro la violenza di gendere, spiega che le victim di abusi di abusi politre otentere questo di sorveglianza telematica in meno di meno di 24 ore, in case di order del tribunale, quando l’autore del reato sessuale viene escasato.

Sin embargo, il numero di braccialetti distribuiti non è stato reso noto per motivi di sicurezza.

«Non posso darvi il numero esatto», spiega Victoria Rosell. «Posso dirvi che tutti quelli che sono stati prêtre dai tribunali sono stati installati, è una questione di sicurezza per le vittime».

Victoria Rosell (54 años) explica el funcionamiento de las pulseras electrónicas. -TVE

La legge sulla libertà sessuale, nota come «Solo Sì è Sì», è entrata in forcere il 7 ottobre 2022, di facto cancellando – tra le altre cose – il reato di «abusi sessuali» ed equiparandolo a violenza sessuale a tutti gli effetti.

Due mesi dopo l’entrata in vigore della nuova legge, però, dicembre è diventato il mese con il maggior numero di femminicidi in Spagna (11) dal 2015.

I braccialetti di controllo telematico hanno demosto la loro efficacia sin dalla introduzione, nel 2009, pochiche nessun utente di questo servizio è stato assassinato dal proprio partner o ex partner.

Actualmente hay 3.015 activos y aproximadamente 1.300 todavía disponibles.

Tra gli altri sistemi di sicurezza, inoltre, esiste il sistema Viogenun programma informatico – avviato nel 2007 – utilizzato dai corpi di polizia spagnoli, che valuta il rischio di recidità del reato, quindi il facto che un uomo possa tornare ad aggredire la sua compagna or ex compagna.

A pesar de que 2022 fue el año en el que se registró el menor número de feminicidios en España, 46 en total, desde 2003 hasta hoy, el umbral se incrementó en el primer trimestre de 2020 (¡cuatro en un solo día!) di preoccupazione