TiramiSud, receta de tiramisú de Fabio Potenzano

Esta es la receta La receta de Fabio Potenzano Esto siempre es tarde Hoy, 28 de septiembre de 2021, no debe perderse. Es dulce, siempre es mediodía, y con él Potenzano rinde homenaje al Sur: Tramisut. Los pasos para este pastel revuelto son variados, probablemente no tengamos todos los ingredientes que necesitas en la cocina, pero son ingredientes simples y clásicos para el pastel revuelto perfecto. Fabio Potenzano usa ricotta para su tramius para agregar mascarpone y crema pero no solo eso, también hay natillas, por lo que al instante es postre de café y mascarpone. La receta del postre está aquí porque siempre es de tarde.

Siempre es mediodía: la receta de tiramisú de Fabio Potenzano

Ingredientes para 4 personas Para jarabe de café: 120 ml de agua, 120 g de azúcar granulada, 120 ml de café expreso, 30 ml de licor de café

Para natillas: 300 ml de leche, 120 g de yema de huevo, 120 g de azúcar granulada, 30 g de almidón de arroz, 10 granos de café, 1 vaina de vainilla, 1 jugo de limón

Crema de mascarpone y ricotta: 500 g de natillas, 250 g de ricotta de oveja, 250 g de mascarpone, 500 g de crema al 35%, 30 ml de marsala seca, 8 g de gelatina animal

Acabado: 24 cm.

Producto: Ya está listo el bizcocho de 24 cm de diámetro. Preparemos las natillas: Calentar la leche con la vainilla y el limón. Por separado combinamos el almidón de arroz y el azúcar y luego agregamos la yema de huevo, trabajamos y agregamos un poco de leche, removimos y vertemos en el bol con la leche que ya hemos filtrado, así sin los granos y sin el limón. Lo espesamos mezclando y luego enfriando con el film en contacto.

Preparamos el almíbar, echamos el agua con el azúcar en la olla, mezclamos y dejamos hervir, retiramos del fuego, agregamos el café y dejamos enfriar, luego agregamos el licor de café.

Seguimos, estamos en crema de ricotta. Dejar que la gelatina se ablande en el agua fría, colar y verter en la sartén con el licor de marsala y mezclar. Agregue la crema fría a la ricotta de leche de cabra dorada, mezcle el mascarpone, mezcle la crema batida, mezcle el marsala y la gelatina y mezcle todo bien.

Colocamos la bandeja de bizcocho en el plato y la empapamos en el almíbar. Agregamos una capa de ricotta, crema y crema de mascarpone, cubrimos con otro plato de bizcocho, alta humedad y crema alta, luego congelamos. Retirar del congelador y colocar la nata, el cacao amargo en polvo, crocante en los bordes y colocar en el frigorífico.