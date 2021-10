¡Terremoto de Jogulu en España! Detalles del ciclón de ozono …

aksam.com.tr

En la prensa española se hizo una afirmación sorprendente sobre la actuación de Oke Yokulu en el Zelda Vigo. Según los informes, Zelda Vigo planea separarse de OK Yogolu, que solo puede conseguir un gol de 6 minutos en 7 partidos esta temporada. Durante la temporada, la transferencia de OK Yokulu a Watford se convirtió en una línea directa, y agregó a Ozan Dufan a su personal del equipo inglés de Fenerbahce.

Revista española que jugó para Zelda Vigo Ok genialLanzó un mensaje sorprendente. Entrenador esta temporada Eduardo GoodeBueno, Yokulu no se dio cuenta, solo pudo anotar 6 minutos en 7 partidos disputados en La Liga, sin que nadie se diera cuenta.

Zelda Vigo, que quería vender OK Yokulu a Cheetah, pero no pudo encontrar una respuesta a la solicitud de transferencia de .5 7.5 millones, planea separarse de nuestro futbolista nacional. Watford estaba interesado en OK Yokulu durante los meses de verano, pero no podría estar más de acuerdo con las pruebas. Equipo inglés de Fenerbahce Tormenta oceánicaSe unió al alquiler con su personal.

El director técnico de Zelda Vigo, Eduardo Goodet, emitió las siguientes declaraciones después de transferir OK Yokulu a Watford:

“Ahora que se fue, comenzaremos a jugar con más determinación. No estaba en la lista hasta hace unos días. En casos como este, el jugador puede estar obsesionado con otra cosa, pero ahora tiene las mismas oportunidades de jugar”. como sus otros compañeros de equipo “.