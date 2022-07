«Temporaneamente suspendes le forniture di gas alla Spagna»

La compañía degli idrocarburi algerina Sonatrach ha anunciado che le forniture di gas destinata alla Spagna traverso il gasdotto sottomarino Medgaz sono state “temporalmente” sospeche a causa di un incidente avvenuto sul lato iberico dell’infrastructure. “Un incidente si è verificato dalla parte spagnola, nella tarda mattinata di oggi, al gasdotto Medgaz“, el colega l’Algeria alla Spagna, “causando un’interruzione temporanea della fornitura di gas alla Spagna”, ha precisato Sonatrach en una nota. “Equipo tecnicos spagnoli sono al lavoro para realizar las reparaciones necesarias y restablecer el suministro de gas alla España lo antes posible”, se lee en la nota.

Las importaciones de gas argelino desde España han disminuido significativamente en los últimos meses debido a las tensiones entre Argelia y Madrid después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconociera el plan autónomo de Marruecos para el disputado territorio del Sáhara Occidental. disputa. La decisión de Sánchez sirvió para poner fin a una crisis diplomática de casi un año entre Madrid y Rabat. En respuesta a una decisión de búsqueda que ha anulado la posición tradicional neutral de Madrid, all’inizio di giugno le autorità algerine hanno sospeso il trattato di cooperazione in vigore con la Spagna.

Anteriormente, España importaba la mayor parte de su gas de Argelia, en particular a través de Medgaz, que conecta la península ibérica con gas gestiti da Sonatrach. Secondo il gestore della rete gas spagnola, il 24,4 per cento del gas importato dalla Spagna a giugno comeviva dalla Russia, mientras que il 29,6 per cento dagli Stati Uniti. L’Argelia, durante mucho tiempo el primer proveedor del país, ha representado sólo el 21,6 por ciento de las importaciones en el sexto mes del año.

