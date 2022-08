Telefonica punta a two miliardi di euro dei fundi per la digitalizzazione del Pnrr

L’azienda di telecomunicazioni Telefonica prevede nei prossimi anni di poter contare su circa 2 miliardi di euro dei fundi del Plano nazionale di reparsa and resilienza (Pnrr) englishdestinati a promoore le digitalizzazione. Según informa el diario “Cinco Días”, el operador ha creado productos y procesos específicos para captar la cuota de digitalización para las pequeñas y medianas empresas a las que se les asignan o entregan vales para su modernización. «Abbiamo già iniciazione a concretizzare parte di questo denaro», dijo el administrador delegado de Telefónica, Angel Vilá. Nel primo semestre dell’anno, la società è cresciuta del 3,6 per cento in termini organici, grazie a mercati come la Spain, il Brasile e diversi Paesi dell’America Latina, dove il gruppo sta proviendo di progetti di digitalizzazione per i propri clientei En Brasil, Telefónica continúa reforzando su cartera de soluciones en la nube, ciberseguridad y big data, aprovechando acuerdos con empresas como Microsoft, Amazon y Cisco.

