Stellantis Vigo: líder en España un año más pese al calo produttivo

Arrivano buone notizie dalla Spagna per il gruppo Stellantis. Anche nel 2022 lo estabilimento di Vigo che fa parte della società nata dalla dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles and PSA è risultato essere leader nella produzione di auto in quel paese. Questo nonostante un calo della produzione debido a alla falta de componentes che spesso ha causado lo stop alla produzione nella fabbrica. Nell’impianto il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automóviles y Grupo PSA ha prodotto alrededor de 400 mil vehículos, casi un 20 por ciento menos que 2021 y il data più basso dal 2018. La fabbrica guía la clasificación nacional en España, dejando en el segundo puesto al establecimiento Seat di Martorell, con 380 mil y Opel Zaragoza (del grupo Stellantis ) con alrededor de 340 millas.

La fábrica de automóviles de Stellantis a Vigo Se ha visto fuertemente afectado por la falta de suministro de componentes que ha alterado la producción en numerosas ocasiones. L’ultimo mercoledì scorso quando sono stati sospesi due turni della catena di montaje 1 – dove vengono assemblati Suv e berline con la mancata produzione di 800 modelos. Giovedì è stato l’ultimo giorno di laboro prima della pausa natalizia e l’activitiva resumerà il 3 gennaio.

Si spera naturalmente che le cose possono migliorare già a partire dal 2023. Del resto era stato lo stesso numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato carlos tavares a dire che forse verso la ende del prossimo anno la conditione legata alla lacka di semiconduttori sarebbe migliorata.

Ricordiamo che nello estabilimento di Vigo en España il gruppo Stellantis produce varios vehículos comerciales ligeros, incluidos Fiat Doblò y anche modelli molto popolari come Peugeot 2008. Vedremo dunque a proposito di questo impianto quali altre novitàarriberanno nel corso dei prossimi mesi.