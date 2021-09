Las redes sociales imparten clases de alfabetización sobre accidentes, comportamiento mediático, efecto Streisand y comedia.

El 23 de agosto, Alexander Drukin, adjunto de un servidor público, estuvo involucrado en un accidente en la carretera Borispil cerca de Kiev. Según informes de los medios, Trukin conducía el Audi, no tenía una distancia segura y aceleró en el automóvil Ford, que chocó con el automóvil Daewoo. Según testigos, Drugin estaba borracho, pero no hay confirmación oficial.

Seis personas, incluidos dos niños, resultaron heridas en el accidente. Luciano Lucci, presidente del comité de arbitraje de la Federación de Fútbol de Ucrania, y su asistente Roman Lishan también resultaron heridos.

Docenas de medios de comunicación ucranianos informaron de inmediato sobre el accidente, pero durante los días siguientes, sin explicación, comenzaron a eliminar o cambiar publicaciones sin mencionar a Drookin. En total, la noticia del accidente fue eliminada o editada por unos 30 medios de comunicación ucranianos.

Líderes de muchos medios ReporteDespués de que la noticia del accidente fuera publicada en el correo, surgieron propuestas con una dirección desconocida “por motivos comerciales” para eliminar información sobre el suceso. A los sitios se les pagó al menos $ 200 para eliminar mensajes sobre Trookin, dependiendo del “poder de publicación”.

Durante el fin de semana, las redes sociales discutieron activamente tanto el accidente como el comportamiento de los medios. MediaSabiens recogió algunas reacciones de los medios.

Acerca de los accidentes de tráfico y la reacción al poder

Vitaly Shabunin, Jefe del Centro Anticorrupción:

Dimitrov Tenkov, editor en jefe de Economic Fact:

Sobre la eliminación de los medios de comunicación

Periodista Andre Kachor:

Oksana Romanyuk, directora general de medios de comunicación:

Dragon Capital Investment Banker, presentador de Radio NV Sergey Fursa:

Statewatch Alexander Lemonov, presidente del grupo de expertos:

El director ucraniano Ole Sensov:

Voluntario y activista Roman Cincinnati:

Kabelina Copernicus, editora en jefe de Babel:

La audiencia. El periodista de medios Stanislav Kosluk:

Algunas personas se burlan de esta triste historia.

El ex periodista Viktor Trekubov, uno de los fundadores del partido político ucraniano “Hacha Democrática”:

Activista Sergei Sternenko:

El exvicepresidente del Pueblo Borislav Pereza:

Roman Grovets, periodista de la UE:

Cabe recordar que algunos medios de comunicación ucranianos citaron a The Filtered Lens diciendo que la inclusión de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en la delegación ucraniana a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, era inapropiada. , Diputado Popular Alexander Trukin.

Parece dudoso que estas palabras fueran pronunciadas únicamente por una lente sin filtro. Otras publicaciones estadounidenses no han publicado este informe. No hay nada como esto en las redes sociales de Nancy Pelosi. No ha habido ninguna publicación sobre Ucrania en su Facebook y Twitter durante los últimos días. Es poco probable que el encuentro entre Zhelensky y Biden escape a su atención, y la situación con Drook no.

