Tutta la Spagna sa che il re emerito Juan Carlos un “delincuente provato e un ladro”. Para más información, ver Ministro del Consumo y coordinador federale Izquierda Unida (Iu), Alberto Garzón, voy a ser un sello de conferencia, voy a ser el adelanto de la Spagna de Juan Carlos en generar consejos de calidad sobre el problema del resto del colle gobernador. Riflendosi all’ex sovrano come a «criminale provato», Garzon spiegato chelo stesto «cittadino Juan Carlos di Borbone» ammesso al Tesoro spagnolo di aver commemo un criminine. Il ministro del Consumo ha riconosciuto che in questo moment l’ex capo di Stato non ha legally aperte in Spagna, and non attributo quoto foto or sua innovation, bensì al fatto che molte all indie fun in home game ”E quindi“Prototipo de la monarquía histórica“. Garzón comentó sobre los lineamientos del nuevo proyecto de positivament dados por el Vicepresidente de Gobernación y el Ministro de Lavoro, Yolanda Díaz, Cuesta mucho dinero quemar carbón en el sentido contrario a la política como alternativa a la ópera spagnolo del partido socialista (Psoe). “Appoggiamo questo spazio di transformazione che si tessendo in questo moment”, sottolineato il coordinador federale di Iu.

Aviso cualquier otro aviso Noticias Nova

Seguici sui canali social en Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama