La Jeanne Solo Sailor, barca a vela di 12 metri, ha lanciato un segna di soccorso alle 20.23 di lunedì 1° agosto. Era salpata dalla capitale portugués, lisboa, domenica mattina.

Mente una nave di soccorso con cinque sommozzatori salpava, uno dei three elicotteri inviati per aiutare le researche ha localizado l’imbarcazione rovesciata al calar del sole. Un sommozzatore è salito sullo scafo per cercare segni di vita e l’uomo all’interno ha risposto ai suoi colpi bussando dall’interno.

Con il mare troppo mosso per intente un salvaggio, la guardia costiera ha attaccato dei floatellomento all’embarcazione per evitare che affondasse noitteilde e ha aspetto fino al mattino.

Il 62enne è stato portato in salvo con l’aereo e trasportato in ospedale per accertamenti, ma è stato dimesso poco dopo senza problemi.