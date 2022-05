Spagna, 24 annega nel fiume mentor cerca di salvare il suo cane

Puedes descargar mi fiume per salvare en Canoe Maure Annegato: tra la tragica fine in a 24enne in Spagna. Lomo era un exmilitante y apasionado en el cuadro.

Paul Lebihan, 24 anni, è morto annegato nel fiolu bolulla, in Spagna, mentre tentava di salvare il proprio cane. Lanimale stava per essere porto via dalla Corrente.

Ragazzo di 24 anni morto annegato por salvare il cane

Pablo Lebihanpigile diletante britannico di 24 años,⁇ anegado Mentor se puede encontrar en salvaretraccinato dalla corrente di un fiume spagnolo BolulláValenzana, la atracción autónoma de la comunidad.

el ex marinaio della Marina Real 9 maggio solitario, era originario en Gateshead, citadina britanica, è stato Tirato furi dall’acqua privo di sensi vicino a un cascata nei pressi Fuentes del Algar, a mezzora auto auto nord di Benidorm. La Política Política Confirmar dopo l annegamento sarebbe stato Travolto da la corrente.

El ricordo de Paul y la raccolta fondi

Il militare si era format format l’HMS Raleigh, en el más grandioso istituto di addstramento della Royal Navy, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Inoltre, era un apasionado púgil diletante. Amici, parent and persone care hanno reso omaggio a Paul, deskrivendolo come unuomo extraordinario mi altruista estafa un corazón de oro.

soy un padre creativo raccolta fondi GoFundMe con un obituario de £ 15.000 por cada mil familias 24 corpo del in porta a casa e Aportar todo el picante del funeral. Todo momento cifra è stata riscossa.