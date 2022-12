Smiley stagione 2 e il dietro alle quinte: tutte le ultime notizie sulla serie

La etapa 2 de Smiley ci sarà? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla serie spagnola ambientata a Barcellona che ha conquistato con la sua prima stagione il pubblico e la critica.

Smiley es una serie de televisión de comedia romántica española basada en la comedia homónima de Guillem Clua con Carlos Cuevas y Miki Esparbé. La serie debutó en streaming en Netflix el pasado 7 de diciembre de 2022.

La comedia romántica española de Netflix Smiley es exactamente lo que estaba buscando. La plota è incentrata sulla storia d’amore tra il barista Alex (Carlos Cuevas) y l’architetto Bruno (Miki Esparbé) a causa di un messaggio nella casella di posta errata del telefono.

La serie è stata una piacevole sorpresa, una commedia simpatica e al tempo stesso profonda. Fan Hanno ya comenzó a especular sobre la posibilidad de una temporada 2 de Smiley. Ecco tutto quello che sappiamo.

La prima stagione inizia quando Alex, un barista con un atteggiamento elegante e ma al tempo stesso un po’ altezzoso, racconta della sua ultima aventura di a notte, Lolo, con una faccia smilinge il giorno seguente.

Chi abbrevi mai pensato però che Alex, un caliente barista, abbrevi comunque doveto il rifiuto? No nostante tante apparenze, vuole una storia seria con qualcuno. Y Alex non si da per vinto, non ignora semplicemente il silenzio di Lolo; Invece, gli lascia un messaggio vocale arrabbiato.

Ma nel farlo, concitato dal momento, lascia un messaggio al numero sbagliato, al telefono di Bruno. ¡Y así comienza la historia de Smiley!

¿’Smiley’ tendrá una temporada 2?

Smiley aún no ha recibido un nuevo lanzamiento oficial con la temporada 2 de Netflix. Sin embargo, la serie no parece concluir del todo y deja espacio para una segunda temporada de Smiley. E sarebe un peccato che non ci fosse.

Se Bruno y Alex staranno bene insieme, non ci sarebbe molto da dire su una seconda stagione, o forse no?

Nella prima stagione li vediamo nelle finale scene con Alex nel dubbio se andare con il nuovo ragazzo Ibra (Cedrick Mugisha) en vacanza, dejando Barcelona. Dall’altra Bruno che dopo aver trattato in malo modo Ramon (Ramon Pujol) si ritrova solo.

Pero mientras Alex está en el aeropuerto, finalmente «habla» por teléfono con Bruno y le dice lo que está tratando de hacer. E’ lì che scatta una corsa contro il tempo da parte di Bruno to reach quello che sta perdendo..

La segunda etapa de Smiley no es ancora stata rinnovata, ma appena avremo novità ne daremo notizia su Playblog.it

Il dietro alle quinte della prima stagione di Smiley

L’attore Carlos Cuevas che interpreta Alex y Guillem Clua che interpreta Bruno hanno recientemente composizione dei post su Twitter con delle immagini inedite del dietro alle quinte del set di Smiley.

En particular, quizás algunas de las mejores tomas se refieren a la escena final de la primera temporada.

La serie, por su parte, ha alcanzado el TOP3 en España y ha entrado en el TOP10 en otros 7 países de habla hispana.

