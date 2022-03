si insedia oggi il president eletto Gabriel Boric

Gabriel Boric, presidente de los Estados Unidos de América. La giornata si aprirà con la rionione del nuovo gobernado alle 9.30 (ore localmente, a las 13.30 en Italia), en ocasiones primera foto familiar. Alle 11, el más divertido de todos los patrocinadores, está en el Parlamento, Valparaíso, raggiunti – a las 11.30 ya las 12 – dal president ele ele dalla compagna, Irina Karamanos. La cerimonia vera and propria, que es la traductora más singular del mundo, tiene un rango oficial oficial de 12 (16 en Italia). Los 18 Boric lejos en el Inglés Al Palacio de La Moneda paloma, los 19, en el primer discorso da presidente dal balcón al segundo piano della casa gobernador.

Numerosa la rapp representza capi di Stato e di gobernado attesa al cerimonia. Un aprendiz che risentir, en termini organizacional, dely restauración imposte dal novo coronavirus: atti infatti presenta presenza misa en 500 personas, más de 1.380 invitan all’instiato presidente presidente uscente, Sebastián Piñera. El delegado abigarrado – salvo sorprese undici capi di stato o d gobernado con co ripettivi socio, 42 embajador, undici rapporiontii organisi internazionali y 22 tra ministri y vice degli Esteri – sono attes tutte entro le givornate di vevor.

Llegando a España, Felipe VI, acompañado de la Vicepresidenta del Gobernador, Yolanda Díaz, y la Ministra de Asuntos Exteriores, Irene Montero. Actualmente, pasó a ser presidente, Argentina, Alberto Fernandez, dell’Ecuador, Guillermo Lasso, de Repubblica Dominicana, Luis Abinader, del Perù, Pedro Castillo, del Paraguay, Mario Abdo Benitez, dell’Uruguay, Luis Lacalle de Bolivia, Luis Arce, y Panamá, José Gabriel Carrizo. No presenció la presencia dei presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, e del Nicaragua, Daniel Ortega, entrambi oggetto di dure critique da parte boric. Miguel Diaz Canel es el presidente de la no confederacion de presenza del presidente.

Boric ha invitato ali cerimonia on inserti seri di personali (ex capi di stato, esponenti della politica et de cult letteratura) considere considerar affi e “neo loro paesi stanno lavorando per presenti a furoro”, come recita l’invito. Tra questilo candidato per la sinistra or presidenza della Colombia alle prossime elezioni presidenziali, Gustavo Petro; Liex vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, acudió a la Escritura sempé nicaraguense, Gioconda Belli, para criticar al gobierno de Ortega. El grupo de prueba fue dirigido por Anne L’Ex presidente del Brasile, Luis Inacio Lula Da Silva, l’ex presidente dell’Uruguay, Jose Mujica. Entrambi acaba de rechazar l’invito, la segunda complicación añadida legate all’avanzata età.

Aviso cualquier otro aviso Noticias Nova

Seguici sui canali social en Nova News Facebook, Gorjeo, LinkedIn, instagram, Telegrama