El Preliminar Indígena Osuna es un volte portátil o liviano funerario y escala.

Un grupo operai impegnati in lavori di rifacimento della rete idrica, hanno individualmente a necropoli in a ottimo stato di conservo che che molto probabilmente risale 2.500 años Así es el fonici en vivo en quelle zone. Gli archeologi affermano che cimitero fenicio-cartaginese risalente al IV o V Este es un ritual alquanto insolito dato che qui gene qui srovano nelle zone costiere piuttosto che nellinroterra.

Ritrovamento senza precedente en España: scoperta un’antica necropoli fenicia.

Gli esperti hanno reportato al luce otto volte funerarie, scale y grand spazi venivano usati come atri. Il patrimonio histórico del gobierno regional andaluso che supero scavo ha dichiarato che si tratta una scoperta senza precedente y grand valore storico-culturale per la cultura. mario delgado Principios de arqueología, descripto la scoperta come molto significado y molto inaspattata. “Realice una necrópolis en epoca phonicia y dibujos animados chinos con una cita de cortteristiche – con otto tombe a pozzo, atri e scalinata di accessre si dovrebbe guardar alla Sardegna o an Cartagine stessa. Abbiamo pensato che avremmo potovo trovare resti dellite imperial romana, che sarebbero stati più in line with lombiente circostante, quindi siamo rimasti davro sorpresi. ”, ha decidido Delgado.