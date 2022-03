San Francesco e il prodigio en España | San Francisco

francescanesimo

Villasilos gli abitanti erano sulla soglia della disperazione

Illinois «Trattato dei Miracoli”Informe de liberación en una infestación de parasitismo por intercesión San Francisco de Asís. Lepisodio è Accaduto in Spagna. Ed è narrato con dovizia di particolari da Tommaso da Celanoautor del “Tratado”:

IL FRATE PREDICADOR

A Villasilos, en la región de Castiglia, es uno de los destinos más visitados del mundo. Gli abitanti allora chiero cesiglio a frate dell’Ordine dei predicator (domenicani ndr) per avere un rimedio a tale infestazione.

¿SAN FRANCESCO O SAN DOMENICO?

Costui sugiere la preferencia scegliere due santi di loro o ele patrono per rimoovere tale piaga, essi scelsero san Francesco et san Domenico. Tratta la sorte, la scelta cadde su san Francesco. Ed allora quegli uomini si rivolgono al suo aiuto. Tendrás acceso al video: ogni invasion in vermi fu allontanata da quella citte e le colture tornarono ad essere fire.

IL “DONO” A FRANCESCO

Gli abitanti di Villasilos attribuirono questo fatto all’intercessioni di san Francesco d’Assisi, che aveva ascoltato le loro pregiere disperate. In Santo con specia devozione y venorano suo Ordine con grand grand affi. Infatti ogni anno, per ringraziare di tanto miracolo, fanno ai frati un’offerta particolare vino.

