Samsung actualiza las capacidades de voz de sus televisores inteligentes – Samsung Newsroom Ucrania

Google Assistant, Amazon Alexa y Pixby brindan acceso instantáneo a entretenimiento, respuesta en tiempo real y control de voz de otros dispositivos inteligentes

Samsung Electronics ha anunciado que Google Assistant se unirá a la lista de asistentes de voz disponibles en los televisores inteligentes Samsung 2020, lo que brindará a los espectadores aún más oportunidades para administrar y buscar información. Disponible con Amazon Alexa y Pixby, Google Assistant está completamente integrado con Samsung Smart TV, no requiere descargas, hardware o instalación adicionales, y es intercambiable según las preferencias de todos los miembros de la familia. El kit actualizado ahora está disponible en todos los televisores QLED 4K y 8K de 2020, incluidos Crystal UHD, The Frame, The Serif, The Zero y The Terrace, así como compatibilidad con los ecosistemas de asistentes de voz existentes.

Manejo sencillo

Con una amplia selección de asistentes de voz, los propietarios de televisores inteligentes Samsung tienen la capacidad de acceder rápidamente a su entretenimiento favorito y respuestas en pantalla en tiempo real y controlar sus dispositivos inteligentes domésticos sin problemas. Al implementar comandos de voz, los usuarios pueden ver canales, ajustar el volumen, controlar la reproducción, iniciar aplicaciones y más fácilmente.

“El uso de asistentes de voz en nuestros televisores inteligentes ha crecido exponencialmente desde el lanzamiento de PixP en 2018. Hoy, con el apoyo de Google Assistant y Amazon Alexa, alentamos a los consumidores a pedir más a sus televisores inteligentes ”, dijo Selena Khan, vicepresidenta de Samsung Electronics Display.

Los entusiastas del entretenimiento ahora tienen la oportunidad de descubrir instantáneamente nuevo contenido del género, director o actor usando su asistente de voz favorito. Además de buscar nuevos programas de televisión o películas, puedes pedirle a Alexa, PixPay o al Asistente de Google que reproduzcan el pronóstico del tiempo, la puntuación final del partido o tu música favorita. Con el Asistente de Google, los visitantes también tendrán acceso a servicios familiares de Google que les ayudarán a organizar su vida diaria, incluida la búsqueda de Google, fotos, mapas, calendarios y más.

“Al agregar el Asistente de Google a los Smart TV de Samsung, queremos conectar su sala de estar con el resto de su Hogar inteligente y ayudarlo a administrar mejor su día con sus servicios favoritos de Google”, dijo Jack Gravsick, Gerente de Producto, Asistente de Google. “Junto con Samsung, podemos brindar soporte de voz de Google a muchas personas en todo el mundo desde la pantalla grande”.

Con Samsung Smart TV, los usuarios pueden equipar un centro en cualquier habitación, controlar las luces, configurar el termostato, el despertador o realizar cualquier otra tarea bajo el control de un asistente de voz en casa.

“Amazon Alexa en los televisores inteligentes Samsung está diseñado para deleitar a los usuarios con el mejor entretenimiento. Además de una fácil navegación de contenido de música e imágenes, Alexon Voice y Alexan Voice, el líder del servicio de voz de Alexon, pueden conectar televisores con el asistente de voz integrado de Alexa con más de cien dispositivos domésticos inteligentes para facilitar las tareas diarias”. Nuestra colaboración con Samsung les brinda a los clientes controles convenientes al brindarles acceso a los servicios de voz que desean a través de televisores inteligentes “.

Los televisores inteligentes Samsung hablan tu idioma

Desde la integración de Amazon Alexa en los televisores inteligentes de Samsung a principios de este año, los usuarios de televisores inteligentes de Samsung en 14 países han recibido soporte de voz.

El Asistente de Google ya está disponible en el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, y estará disponible en 12 países más a finales de este año.1.

1 Disponible desde finales de octubre en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Brasil, India y Corea del Sur, desde finales de noviembre.