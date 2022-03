Salpa tra pochi giorni la nuova Costa Toscana, la nave green di Costa

Salperà 5 Marzo es el nuevo barco de Savona en Costa Crociere, Costa Toscana. Vaya al nom si capisce che questa nave è un omaggio all’Italia.

Com’e fatta la nave

La junta tutto ispirato al nostro Paese e in particolare al nostra Region. A parcial dalla zona principale della nave, il Coliseo, a spazio al centro sviluppato su tre tre ponti dedicato agli spettacoli. Glie schermi luminosi, position of siul pareti sia sulla cupola, offiranno la possiile di crea una storia diversa in ogni porto scalo e ogni momento della vacanza.

plaza del campo Ve Invece a grand scalinata affacciata a poppa, su tre ponti, ideale per i momenti intrattenimento degli ospiti, with a balconata sult’ultimo ponte il cui pavimento di crystallo farà vivre limosione di vole mare.

Plaza de los Milagros, prua della nave, unt punto dicontro di tre diversity sparisenze: shopping, degazazione et intranetement. Para obtener más sugerencias de puntos y panoramico è la Passeggiata Volare, consulte el punto più alto della nave a 65 metros daltezza.

He leído todos sus libros: Montalcino, Pietrasanta, Viareggio, Montecatini, Lucca, Pienza, Bolgheri y Montepulciano.

Inoltre, sulla nave è tutto Hecho en Italia: arredamento, illuminazione, tessuti e accessori, diagnos appositemente per 15 partner altamente rappensativi dell’eccellenza italiana.

Anche l’offerta enogastronomica prenderà l’Italia come punto di riferimento principale. Nei 21 trastoranti e aree dedica alla gastronomia El menú del menú presenta una variedad de platos, desde Bruno Barbieri hasta Masterchef, Hlyne Darroze y Angle Line.

La junta de Costa Toscana non manca l’area benessere che si Chima Sole Mio, con salone di bellezza, sauna, hammam, a pool talassoterapica, 16 sale per i trattmenti e le stanze della neve, del sale e del relax. Para perilassarsi y goders sole ci sono anche quattro piscine, en una copia con conocido salata. Chi ama tenersi in forma anche in vacanza può conta su una palestra e un campo polisportivo con vista mare.

la nueva cabaña

Sulla Costa Toscana, toda cabina clásica, con una nueva tesis de novata “terrazza sul mare” y una espléndida dependencia de colaboraciones tarifarias, premier o godowns de apertura en sitio de rumores online. El tablero de camello tablero navo sono en total 2.663en 28 suites, 106 camere terrazza, 1.534 camere con balcone, 168 camere esterne y 827 camere interne.

Una nave súper verde

Ormai la battaglia tra combangie crocieristiche si combatte suon di inizivative legate al sustenibilit. La Costa Toscana es alimentata a gas naturalmente licuado (Gnl), el tecnológicamente avanzado più avanzata nel settore marittimo per abbattere le emiti.

Quest nave Toscana ata conseguir conseguir conseguir Gracie all utilizo del Gnl, è possibile delete quasi total l’immission in atmosfera di zolfo (emisión cero) y particolato (-95 / -100%), abbassando anche le emissi di ozido di azoto (a85) di CO2 (sino al 20 %).

En el Fabbisogno Giornaliero sobre el acervo de la nave od soddisfatto translo quel del mare tramite l’utilizzo dissalatori. Il consumo energetico è ridotto al minimo grazie un sistema en eficiente energetico inteligente. Inoltre, a board viene effettuoto 100% di raccolta diffraziata e il riciclo di materiali come plastica, carto, vetro and aluminio, che saranno part in a approccio Integration, finalizato al concretizazi di economia circoler.

Cero sprechi alimentari

Contempla esta noción mientras consumes, complementa gli spriti alimentari, anche nei ristoranti della nave si applicano principi di sustentabilidad. Innasitutto, i menu sono stati studi in base or provenienza dei produttori locale and con materie prime del post. Inoltre, per ogni cena che si degusterà nil restaurant archipelago, quello deg chef stellati, la compagnia doner part del ricavato alla Fundación Costa Crociere che ha lo scopo di sustentae project ambientali and social. E, nel restaurant, franno bella mostra alcuni “pezzi” artistic chiamati “driftwood” ovvero recuperati dal mare grazie ai ”Guardián de la Costa”, El programa en educazione ambientale per la salvaguardia del litorale italiano.

tour nuovi

Cos saranno anche delle novità riguardo gli itinerari delle crociere della Toscana. Prima crociera che part 5 marzo da Savona preveed one set in Mediterraneo occidentale al scoperta in spagna, italia and france, with marsiglia, barcellona, ​​​​valencia, palermo, civitavecchia / roma. The maggio fino meto 2022, liteinerario changerà per spazio a destination più balneari, visit Savona, Civitavecchia / Roma, Napoli, Ibiza, Valencia and Marziglia, mentor da metro sost sost Pal Pal

El destino es el único lugar en el mundo donde puede visitar National Geographic Expeditions, en colaboración con el operador turístico Kel 12, en la parte superior de la lista de personalidades investigadas de manera más exclusiva, arlog, biolog, bio, biolog, come