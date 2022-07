Ryanair: 12 nuevos días de operaciones en España.

In un comunicato pubblicato dai sindacati USO e Sitcpla, le due organizaciones hanno annunciato lo sciopero per i seguenti giorni del mes de julio: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 nei dieci aeropuerto spagnoli dove opera Ryanair – Madrid, Málaga, Siviglia, Alicante, Valencia, Barcelona, ​​Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma di Maiorca.

En las declaraciones difundidas, la secretaria general de la USO de Ryanair, Lidia Arasanz, aseguró que los sindicatos “se vieron obligados” a convocar nuevas jornadas de huelga, tras seis jornadas de paros que habían generado 200 cancelaciones de vuelos y casi mil retrasos en tutto il Paese.

De forma análoga, ha criticado que la sociedad no escuche a los trabajadores y que “preferirebbe laciareja migliaios di pasagone a terra che sedersi per negoziare un accordo secondo la legge spagnola”.

I 12 nuovi giorni di sciopero saranno, come i precedentes, di 24 ore e tutti i lavoratori Ryanair en España sono stati convocati.

Data la falta de progreso, i sindacati hanno indetto lo sciopero ei servizi minimi già elevati autorizzati dal gobernan non sono stati rispetti dalla società.

notizie canario

italiavola