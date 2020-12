Rosso Marengo volvió a engañar a la celebridad de Masterkef y provocó la ira de sus compañeros

Rosso Marengo vuelve a engañar a “Masterkef celebrity” (Video: Telef)

De nuevo, Rogo Marengo rompió las reglas Celebridades de Masterkef Y Recibió la ira de sus compañeros en el concurso gastronómico de Teleph. En este caso, además, Wiki Gipolitakis Estaba tan herida que estaba al borde de las lágrimas. “La injusticia me duele”, dijo.

En el programa que se emitió el jueves pasado, Marengo ya había demostrado que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso hacer trampa, para ganar el torneo. Eso fue lo que paso Decoró su plato fuera del tiempo asignado y luego quitó los elementos de su presentación para un mejor resultado.

Enojado por lo que pasó Martidegui alemán Le dije: “Escuchaste volver a un colega, donde dijimos que no nos gustaba la salsa criolla, por eso te la empiezas a comer, sin pensar en los demás, sin preocuparte por nosotros, rompiendo todas las reglas, este proyecto no es. Intento decirlo lo más bajo que puedo. Ninguna de las cinco temporadas de este programa nos ha insultado ni insultado de esta forma.”.

Ahora bien, este domingo, la Gala de la Eliminación, fue un momento muy similar. Antes de llegar a la prueba principal, los concursantes debían ir al frente uno a uno, donde había una caja con una ranura por donde podían ver los objetos del interior. Tómese unos segundos para memorizarlos y luego escríbalos en una hoja de papel. Cualquiera que recuerde la gran cantidad de materia prima obtendrá una ventaja.

los García turco Fue uno de los primeros en graduarse. Luego de ver la caja y escribir su lista, regresó a su lugar, y las cámaras del programa capturaron el momento exacto en el que susurró. Polonia Qué materiales había allí. De algun modo, El cantante le habría enviado la información a Marengo quien se adelantó con el material ya escrito en su papel. Santiago del Moro, El conductor de la bici, cuídelo y avísele.

“¡Mantener las cosas escritas no vale la pena!Vicky Gipolitakis gritó en cuanto Marengo le mostró que todo estaba escrito para él. ¿que esta pasando? No puedes engañar, ¿no es una gran chica பெண்?“

Marengo trató de ver un ensayo de seguridad diciendo que estaba “jugando con Durk”, por eso la ayudó. “Estamos jugando, muchachos, levántense y jueguen ustedes mismos”, les dijo a sus compañeros. Luego, mirando a la cámara, admitió: “Mi estrategia no funcionó. Parezco un tramposo que vino aquí a robar, pero yo quería jugar. Pensé que estaba mal“

Como castigo por hacer trampa, Del Moro le dijo que tenía menos segundos para mirar los artículos y escribirlos. Además, se le prohibió escribir lo que le había sucedido antes. “No solo no tengo memoria, ya tenía 20 puntos, pero Estoy bloqueado por los nervios de la situación y ni siquiera recuerdo mi nombre“, Él prometió. De esta manera, pudo memorizar solo tres ítems y fue un participante con bajo rendimiento.

Sin embargo, esta “oración” no pareció ser suficiente para los demás participantes Celebridades de Masterkef. Vicky, que estaba al borde de las lágrimas, explicó la razón principal de Gipolitakis: “La injusticia me duele. No me gusta, lo siento. Me muestro como soy, y me parece que las injusticias en la vida no desaparecen. Aquí todos debemos ser iguales y apoyarnos entre nuestros colegas. Hacer trampa es injusto y me duele. No lo compartí “.

Las lágrimas de Vicky no afectaron a Marengo, dijo: “Vicky no se encuentra bien, mírate … le pregunto Mildis A la wiki. La verdad es que no quiero lastimarla”.

