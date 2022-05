Ronaldo y Leo dal 1′

Allo studio Villamarin in Siviglia si gioca match validation per la prima giornata del gruppo 2 in League A in Nations League tra España mi Portogallo. Entrambe le squadre puntano a vincere il girone per qualifiesi all Final Four in group vede anche la presenza di Svizzera e Republica Ceca. Scopriamo insieme viene llegando a questa sfida e probabili formazioni España-Portogallo.

Noticias sobre España-Portogallo

La España Continúa la previa propia en vista Qatar 2022. Grande amarezza all europeo per le Furie Rosse, elimina en semifinale dall’Italia ai calci di rigore. Iberici tiene una de las clasificatorias cualitativamente más únicas del mundo o el mejor y más original post con 19 pintas, un litro de Svezia segundo. La escuadra de luis enrique da la caccia a quella Nations League sfumata solo in finale nellidizione precedente. Nell’timo turno è arrivata la vittoria por 5-0 en caso de controlar l’Islanda.

Illinois Portogallo Girone delle califica a Mondiali como favorito de la temporada Sicuramente vincere, ma deluso llega segundo a cero girone. Segundo puesto con 17 puntos, a tre lunghezze dalla Serbia, che ha vinto il gruppo A. Decisiva per la squadra di santos El alcance del subtítulo es el dueño final del volumen de negocios que controla a serbi en el caso 2-1. La calificación, común, è arrivata ai play off. Nell’timo turno è arrivata la vittoria interna por 2-0 contro la Macedonia.

Ultimate sulle debido formazioni

il ct della spagna, luis enrique, si se declara al solito 4-3-3 a trazione ofensiva. Muy cercanos son otros compañeros de Laporte y Pau Torres, el mentor Carvajal y Jordi Alba. En mezzo al campo spazio Busquets, Gavi y Rodri. Así es el formato ofensivo, innovador, mejor de Dani Olmo, Morata y Ferran Torres.

La técnica del comisario en Portogallo, fernando santos, solbra orientate a schierare il solito 4-3-3. Al centro dell’attacco ci sarà Cristiano Ronaldo, con Rafael Leoo y Diogo Jota ai sui lati. El centenario de centrocampo, invece, dovrebbe essere composta de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Joao Moutinho.

Probabili formazioni España-Portogallo

España (4-3-3): raya; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Busquets; Torres, Morata, Dani Olmo.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Danilo Pereira, Guerrero; Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Leo, Ronaldo, Jota.

Direct tv y streaming España-Portogallo

El partido se jugará en España y Portugal, con el reproductor de música sonando a las 20:45, con transmisión en vivo de TV en vivo por Canal 20. Scopri se Spagna-Portogallo è visible en Transmisión directa en William Hill.

Guarda España-Portogallo en streaming

Pronóstico España-Portogallo

Por cuanto riguarda il pronóstico, ci aspettiamo una sfida abbastanza equilibrata. Para la motivación, Nostro consolida el puntare sul pareggio.

SPAGNA-PORTOGALLO: El resultado X/ es 1-1