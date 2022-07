Ronaldo all’Atletico, en España sicuri: «Griezmann è la chiave»

MADRID, ESPAÑA) – La partenza di Antoine Griezmann è la condizione necessaria per l’arrivo di Cristiano Ronaldo todos’Atletico Madrid. A sostenerlo è ‘Marca’, secondo cui il futuro del francese dei ‘colchoneros‘ e quello del portoghese che vuole lasciare il Manchester unido sono legati a filo doppio. «Griezmann non vuole otro destino che l’Atletico – scrive il quotidiano madrileño – ma ora ci sono dubbi sulla sua permanenciadubbi che non sono però condivisi dal giocatore né da Simeonesuo principal patrocinador». Il francese oltretutto non è di proprietà dell’Atletico, che lo ha preso la scorsa estate en prestito dal barcelona «e dovrebbe trovare una fórmula – prosa ‘Marca’ – per liberarsi dell’ascensor ingaggio dell’actuale numero 8″.