Risultati calcio en vivo, mercoledì 23 noviembre 2022

Nei mondiali sfida respectivamente con Costa Rica y Canada, Germania già in campo con il Giappone. Senza reti tra Marocco e Croazia, successo casalingo dell’Ind. Medellín en Colombia

miércoles 23 de noviembre sempre all’insegna dei Mundial 2022. In mattinata si è aperto il programma con il pareggio senza reti tra Marruecos mi Croacia while sono in campo Germania e Giappone con i tedeschi avanti 1-0 dopo la prima frazione di gioco. Nel pomeriggio si proseguirà con la España che ospita Costa Rica Mentre in serata c’è Bélgica – Canadá. Troviamo anche la Women’s Champions League con l’impegno della Roma in casa contro il Wolfsburg. Prima di andare a vedere i Resultados en tiempo real delle partite scelte per oggi andiamo a vedere le altre già concluse. Partiamo dalla Colombia paloma si è giocato Ind. Medellín – Águilas per il cuadrangular primera a clausura. Punteggio finale 2-1 per la squadra di casa: ospiti avanti dopo 26 minuti con Perez su rigore ma nella repressa, dopo la rete annulada per fuorigioco a Pons arriva la rete del pareggio di Cadavid su rigore al 10′ e quella decisiva di Pons al 18′. Per le gare di calificación agli Europeo sub 19 encontramos el triunfo externo por 2-0 de Macedonia del Norte contra San Marino mientras que Serbia venció a Noruega con el mismo marcador. Amichevole Nacional U19 con le vittorie per Germania per 3-0 sulla Polonia. por la categoría U16 invece vincono sia il Messico sulla Germania che la Spagna sugli USA ombende ai rigori. Nella Copa de Rusia 4-2 dell’Orenburg su FK Rostov mientras que el partido entre Dnipro-1 y PFK Oleksandrija válido para el Premier League Ucrania. En Italia in corso di svolgimento Santa Maria Cilento – Real Aversa per la Serie D girone I, si tratta del recupero della nona giornata. En campo anche por la Premier League en EtiopíaCoppa di Russia y da pochi minuti nella Premier League ukraina questa volta con Shakhtar – Vorskla.

PROGRAMA PARTITE E DIRECTO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

