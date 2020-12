Reseña y puntuación del concurso el 19 de diciembre de 2020

El tercer partido consecutivo en casa entre Messi y la empresa. Los catalanes intentaron continuar con su duradera victoria en 4 partidos consecutivos en el Camp Nou en el Campeonato de España. Oponente permitido en papel. “Bates” anotó solo 2 puntos en el mismo período. El partido y la retransmisión online del Barcelona – Valencia “Fútbol 24” dio comienzo a las 17:15 horas. La última pelea de estos equipos terminó con la derrota del favorito, pero fue en Mestalla ajeno. El “ajedrez de pérdidas” en los muros nativos suele parecer muy fuerte.

Barcelona – Valencia: retransmisión online del partido

Mientras el equipo de Kuman teje sus intrincadas combinaciones, los espectadores pueden obtener rápidamente el primer disparo de Kedash, que culmina con un rápido contraataque en el lado izquierdo. Con casi un 80% de control, Parsia (con 62% de precisión en la transferencia del Valencia) no intentó atacar en los primeros 20 minutos. El disparo largo de Messi fue bloqueado con éxito y luego hubo una verdadera tragedia en el área de penalti del equipo local. Dos veces seguidas, un par de jugadores del Valencia se impidieron saltar. El ruso Cheryshev, particularmente “inspirado”, le facilitó a Der Stegen probar el brazo de su compañero: habría un disparo, por lo que ni siquiera una esquina.

Barcelona – Valencia – 2: 2 – Video Goles y Revisión del partido

Interrupción a alta presión, y Soler casi atraviesa al portero alemán con un disparo lejano. No hay problema, Carlos era asistente. Tras su pase de esquina, Mukhtar Thiagabi disparó desde fuera sin ningún obstáculo. Soberbia ventaja del Valencia en todo menos en el control, pero sólo el 25%, pero: 6: 1 en tiros, 2: 0. en victorias El Barcelona creó el primer momento brusco en el minuto 33. Coutinho desvió un rápido contraataque (!), Pero Griezmann no pudo cruzar al portero en ángulo. Pride White exigió una multa, pero era como si un vago tane en las venas hubiera violado las reglas.

La elección del Barça tiene algo que ver con eso. El pueblo catalán está observando cómo se lleva a cabo un rápido contraataque en algunos contadores, con Cheryshev sirviendo en la final en el otoño y Maxi Gómez disparando cerca: Der Stegen saca toda la primera mitad. Bueno, entonces una sentencia inmediata. Kia se avergonzó y puso la mano suavemente sobre el hombro de Griezmann que ya estaba soltando el balón en apoyo del portero. El árbitro primero despidió al capitán rojo del Valencia, pero luego, tras consultar con el VAR, cambió la decisión a amarilla. Messi no tomó un penalti – Dominic Barry. Sin embargo, tras el ataque, Leo aún atrapó a Pelé para goles en un club (643, tanto para Santos en Brasil). Argentina golpeó el balón con la cabeza tras el pase de Alba.

Seryshev se perdió otro momento asesino, lo apuñaló con éxito desde unos pocos metros, y nuevamente la sentencia no se retrasó. Arazo, central uruguayo del Barcelona, ​​disparó al objetivo de los espectadores con unas espectaculares tijeras laterales. Pride White cerró la portería, pero Dominic no se dejó quebrar en una batalla cerrada. Un pase brusco por la banda derecha, crack defensivo del catalán, pero la mínima ventaja en el marcador. ¡Así es! Gaya, que fue sacado hoy por el árbitro antes de la intervención del VAR, entró en el área de penalti y se dirigió a la línea de meta, donde jugó frente a Maxi Gomes.

Los alumnos del Barça Petrie y Minguez jugaron un papel adicional en este ataque de portería. Este último decidió editar con un tiro lejano, pero Dominic tiró. Saludo a los pies de los catalanes que antecedieron este indicador (total 18:12, 8: 4 en el avión de destino). Messi toma el juego una y otra vez, en particular, comete todos los penaltis peligrosos. Leo lleva su disparo a 9, pero el portero “batea” avisa. Las estadísticas de los objetivos esperados atestiguan la validez de esta decisión (2.45: 2.07, y la mitad de los hosts xG: multas y un capítulo completado). El equipo de Kuman confió en la victoria hasta el último, y Messi pidió otro penalti por apretar la mano del defensa en su espalda, pero no lo consiguió. El Barcelona ocupa el 5º puesto para evitar la interrupción de la victoria. Valencia pasa a la línea 12.

El Valencia todavía se lo merece: se le recordó al Dynamo, sufrió por dos razones

Una de las peores versiones de “murciélagos” en muchos, muchos años, aplastando al Real Madrid en casa y llevándose puntos en la cueva del Barcelona. La imposibilidad de esta temporada se mide constantemente. Lo más interesante es que el Valencia parecía una especie de gran club que no se limita a correr bajo boxes, sino que utiliza sistemáticamente sus trucos para reprimir a otro gigante. En el Camp Nou, el equipo de Gracia jugó primero con un cuerpo sin vida que no pensaba ni amenazaba nada. Autobús para sordos, pruebas espías ocasionales. Luego, en la Champions League, comencé a recordar el dínamo a menudo en el mismo estadio recientemente.

Los contadores empinados, el Lightning Pass, contra el que la defensa azulgrana y la línea media lucían indefensos respaldos indefensos sin ninguna experiencia seria. Lástima del rival, que paga los goles de Messi, pero Leo también tiene sus límites, 11 metros y 0,5 de penalti, es decir, de penalti. Aquí está un gigante en un escudo, acostado y amenazando casi nada, toma el tuyo y corre hasta que despierte. Pero no. Los “murciélagos” se crearon problemas.

Seryshev, el líder de la selección rusa, bloqueó dos momentos mortales, reemplazando 1 buen paso con 3 derrotas. En los episodios principales, Denise se presenta como una jugadora de fútbol que no logra esta posición y se desvanecerá incluso con el telón de fondo de una abuela tan débil. Ayudó activamente a beber la riqueza de los momentos y algunos aliados, pero nadie ayudó a proteger al Barcelona. El comentario más popular en el foro de Madrid: “Enhorabuena al Valencia. Jugar diez contra Serishev y el árbitro Hernández Hernández es un récord”.

Pues este ridículo momento de su absurdo no es ni siquiera con una mano, sino con el hombro de un niño en el hombro y moviéndose lentamente, piden en un minibús que se vayan de viaje. La descripción del personaje principal agrega absurdo. Kia admitió que le explicó el capítulo de la forma en que Kia acordó: el árbitro sintió que el movimiento era una motivación, por lo que primero emitió una tarjeta roja. Cuando el juez Hernández Hernández se acercó al monitor del VAR, cambió un poco de opinión, pero comenzó a argumentar que ya había un susto, que no fue suficiente, sino contacto con Griezmann. Entonces, no rojo, sino amarillo, pero aún así está bien. “No sé si alguien entendió eso. Al explicarlo, no estoy hablando demasiado. Él dice que está bien porque lo presioné. Luego, cuando miro hacia atrás en ese momento, está castigando el contacto entre nuestras piernas, por lo que es un No es una convulsión “.

La Liga concedió recientemente 199 errores para la temporada 2020/21, que los árbitros cometieron en momentos en los que no ayudaron, ni siquiera querían ayudar al VAR. El número de multas se ha reducido debido a las repeticiones de videos y la asistencia de árbitros asistentes para contactos menores (como órdenes de la Comisión Judicial española), pero esos momentos permiten la especulación y la manipulación. En promedio, hay casi 2 errores de los árbitros en 90 minutos, lo que de alguna manera afecta el curso del partido. Las tecnologías no reducen el número de fallos de los árbitros a 0, pero toman más tiempo y luego compensan enormemente.

Messi en el Pele Super Club, que es casi la única buena noticia para el Barcelona

Leo giró, giró y se llevó a casa la tradicional “Persona del Juego №1”. Creó un capítulo, tras el cual se otorgó la multa, afilada desde la zona central. Aceptó las acciones del creador de juego y el asesino. En resumen, era ambos de nuevo, pero de nuevo todo a su alrededor era aterrador y deprimente. A veces parece que hay que dejarlo de lado. Quizás incluso demasiado lejos. Es una relación muy tóxica, en la que el Barcelona agradece constantemente su genialidad, y Leo se queda solo con sus problemas, consiguiendo una pizca de odio: Bueno, ¿cómo puedes tú, dios del fútbol, ​​no ganar tú mismo el próximo partido, pero cómo te atreves?

No, hay algunas buenas erupciones en Persia, pero se están ahogando en un mar de problemas. Una especie de Ramos catalán con el telón de fondo de un dínamo en Kiev podría ser tanto como los Mingues que quieras, pero hoy pierde episodios clave y permite que el pobre Der Stegen dispare desde los 5 metros. Arazo marcó un gol fuerte, como si el espíritu de Luis Suárez conviviera con él según las reglas de la cooperación. Pero el mismo central uruguayo es completamente cuestionable cuando sus partidos son derrotados por rivales rápidos. En general, sigue siendo el defensor más confiable del equipo: es mejor pagar menos de 2 millones de euros por un chico de 19 años y criarlo a través del Barça B, en lugar de tirar 60-70 millones.

Con 5 soldados de ataque y un solo defensa en el plan 4-1-4-1, el pueblo catalán se dejó aislar y no hizo nada. Si quiere socavar la contribución de Messi, la película se conoce comúnmente como el “problema negro”. Mientras el Valencia vitoreaba en el ataque, la agudeza fue a su favor y empezó a aparecer al menos unos instantes en el contra. Obtuvo un penalti, llegó en el momento adecuado, el oponente tuvo que marcar 2: 0, pero en cambio falló. Como resultado, el Barcelona pudo exagerar y terminar el partido por su cuenta.

El nuevo horror de los Baskets en la zona de apoyo con muchas derrotas inaceptables, que recuerda una reacción tardía a los Mingues y Test Japan y Mykolenko, centrados solo en la pelota, explotando por detrás, no por el oponente. Como escribió brillantemente Marca, “¿Se puede culpar a Messi por querer dejar el Barcelona así?” La defensa se ha convertido en una burla mundial, anotando 3-4 goles por partido, pero una escapada incondicional del bastión alemán Der Stegen. Se prometió tomar el centro del dominio en algún lugar de la plataforma, pero no en la frontera, retrasos en la frontera. Ataque – Messi y un gran vacío hacen que los aficionados extrañen incluso al “viejo” Suárez.

Es natural En los últimos 10 partidos se ha perdido el primer partido de todos, solo ha ganado a la Real Sociedad. En cambio, hubo derrotas de jugadores como Osasuna, Getafe y Cádiz, así como las vergonzosas derrotas en casa de la Juventus, perdiendo 1 de 1/8 de la Liga de Campeones y un rival fácil, junto con Neymar, Mbabane y Navas. El equipo nunca llegó a Kuman, e incluso en los primeros 4 ejemplos, los fanáticos ya habían olvidado qué era la zona de la Liga de Campeones. Nuevamente citamos a Mark: “La distancia entre este Parsia y el título del campeonato es igual a las brechas constantes entre sus defensores y rivales”.