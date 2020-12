Recuerdos de un año: 10 fotos que cuentan la historia de 2020 en Italia y en todo el mundo

Este es un saludo diferente, Inédito y de alguna manera incluso triste, uno en 2020. No habrá fiestas en la calle, ni conciertos, ni uvas para comer en España, ni toneles para romper, como desean algunas tradiciones en el mundo. El final de este nuevo año se verá Ausencia compleja de galletas, Al revés esas galletas que aplaudimos en la reunión. No, no nos reuniremos todos frente al mar y esperaremos el amanecer para dar la bienvenida al nuevo año. Pero entonces todo esto no es más que sincronización Al final de un año nunca olvidaremos.