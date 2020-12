Recluta. El resultado de Polonia es uno de los mejores de la Unión Europea

El empleo en Polonia aumentó en el tercer trimestre de 2020 en un 0,5%. En comparación con el tercer trimestre de 2019, según datos de Eurostat. Este es uno de los mejores resultados, después de Malta y Luxemburgo, en la Unión Europea. Sin embargo, los economistas entrevistados por Interia predijeron una alta tasa de desempleo en Polonia en 2021.

El resultado de Polonia es uno de los mejores de la Unión Europea

Los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística muestran que en el tercer trimestre de 2020, el número de personas que trabajan en la zona del euro aumentó un 1,0% y en la Unión Europea en su conjunto un 0,9%. Comparado con el trimestre anterior. La situación no parece optimista si se comparan los mismos períodos año tras año (2020 a 2019), cuando el empleo cayó un 2,3% consecutivo. Y 2 por ciento

Las mayores caídas se registraron en España (-5%) y Estonia (-4,7%). Malta (+ 2,4%), Luxemburgo (+ 1,9%) y Polonia (+ 0,5%) fueron los países con mejores resultados en este período. Comparando el tercer trimestre con el segundo trimestre de 2020, la mayoría de los países de la UE registraron un aumento en el empleo (Alemania, Estonia, Croacia, Chipre, Bulgaria, Rumania y Lituania registraron una disminución).

Piotr Bojak, economista jefe de PKO Bank Polski, enumera tres factores principales que contribuyeron al buen resultado del empleo de Polonia: qué tan concreta es la economía, su estructura favorable (incluida la menor participación del turismo en el PIB en comparación con otros países) y la respuesta relativamente grande del gobierno a la crisis económica. (Paquete financiero).

“El diablo está en los detalles”, dice Grzegorz Maliszewski, economista jefe de Millennium Bank, en una entrevista con Interia. Los datos son buenos. Por un lado, muestran el modesto impacto de la epidemia en el mercado laboral y la capacidad de la economía para crear puestos de trabajo después de descongelar y levantar el bloqueo. Las perspectivas a medio plazo presentan algunos riesgos. Las empresas deberán adaptarse a las nuevas realidades, como las bajas tasas de interés que afectan al sector bancario y los cambios en los hábitos de consumo, que no serán importantes para el mercado de servicios. Estos elementos significarán que los efectos de la crisis en el mercado laboral también serán visibles en los siguientes trimestres – dice Maliszewski.

La Oficina Central de Estadísticas también publicó datos sobre el mercado laboral. Al final del tercer trimestre de 2020, el número de vacantes en Polonia, en entidades de la economía nacional o sus unidades locales que emplean al menos a una persona, alcanzó 91,1 mil. Fue más alto que a fines de junio de 2020 en aproximadamente 9,7 mil, o 11,9 por ciento. En comparación con fines de septiembre de 2019, el número de vacantes disminuyó en 57,5 ​​mil, o 38,7 por ciento. Al cierre del tercer trimestre de 2020, había 18.3.000 vacantes. Empleos creados – según la Oficina Central de Estadísticas.

Monica Cortek, economista en jefe de Pocztowy Bank, señala que los datos de la oficina de estadística muestran que “después del difícil segundo trimestre, hubo una clara recuperación en el tercer trimestre, pero en comparación con 2019, la situación parece un poco peor”.

La epidemia en el mercado laboral tiene el mayor impacto. Quizás no tan grande como se esperaba en marzo y abril, cuando se implementó el bloqueo y no se sabía qué ayuda gubernamental se otorgaría y en qué monto. En comparación con las expectativas de ese período, la situación se ve mucho mejor. Las ayudas estatales han frenado los despidos, que hubiéramos tenido muchos, pero la situación en el mercado laboral no es color de rosa – recuerda Interia Kurtek en una entrevista.

Sin ayuda pública, agrega, la recesión sería más profunda y posiblemente se extendería en el tiempo. Sin embargo, admite que la verdadera imagen del mercado laboral solo surgirá cuando las soluciones de ayuda posteriores (incluido Shield 6.0) dejen de implementarse. No se excluye que en 2021 el desempleo aumentará precisamente porque se eliminarán las ayudas estatales.

– Las condiciones en las que se concedió la ayuda estatal y que de alguna manera dictan que estos trabajos continúen hoy, dejarán de funcionar algún día. Entonces veremos la verdadera imagen del mercado laboral. Entonces, en 2021, a pesar del hecho paradójico de que habrá un crecimiento del PIB, habrá un aumento agradable, pero no obstante, en la tasa de desempleo, según la estimación del economista jefe de Buxtoy Bank.

En un escenario pesimista, asciende a alrededor del 7 por ciento. A finales de 2021; Incluidos los más optimistas alrededor del 6,5-6,6 por ciento. En este contexto, también vale la pena señalar que según los datos del Ministerio de Trabajo, la tasa de desempleo en Polonia se ha mantenido estable en el 6,1% durante seis meses. Creo que terminaremos este año como máximo con una tasa de paro de entre el 6,3 y el 6,4 por ciento. Es una situación interesante que tengamos seis meses de desempleo estable. Los datos de LFS para el tercer trimestre muestran que todavía está creciendo, señala Cortec.

El primer ministro Matthews Murawiecki dijo recientemente que gracias a los escudos y al dinero anticrisis, Polonia logró mantener cinco millones de puestos de trabajo.

Eurostat también proporcionó información sobre el empleo por horas. Anualmente, solo en Polonia, el tiempo de trabajo promedio por hora aumentó en el tercer trimestre (en un 0,9%). En cuanto a las temporadas trimestrales, las tasas de crecimiento más altas se registraron en Grecia (29,9%), España y Portugal (aproximadamente el 25%) e Italia (21%). Polonia – 3,8%

Bartosh Bednares