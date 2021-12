Recetas de postre Benedetta Rossi: Roll for Snack

Entre los últimos Recetas de Benedetta Rosie Eso es demasiado Rollo para bocadillos. En el episodio de Homemade for you que se emitió en el otoño de 2021, la bloguera de comida sugirió una receta para un rollo de bocadillos, que hará muy felices a quienes tienen niños en casa, ¡pero no solo eso! El snack roll de Benedetta Rossi es muy sencillo y apto para todas las ocasiones, incluso para una fiesta de cumpleaños. Además, el snack roll también se puede preparar el día anterior, por lo que para las mamás o papás que necesiten organizarse mejor, esta receta puede resultar verdaderamente impecable. Así que veamos cómo se elabora el rollo de snack con la receta de Benedetta Rossi. Aquí están todos los pasos para ti.

Receta de bocadillos de Benedetta Rossi

Los ingredientes para esta receta están aquí:

4 huevos, 80 g de azúcar, 50 ml de leche, 50 ml de aceite de girasol, 20 g de cacao amargo, 30 g de harina, vainilla

100 g de chocolate negro, 200 ml de nata dulce, 100 g de leche condensada, 30 g de avellanas picadas, azúcar en polvo

Comencemos haciendo la masa para nuestro bocadillo. Primero separamos la yema de la clara, luego el látigo posterior hasta que esté dura; Los dejamos a un lado. En otro bol, bata las yemas de huevo con el azúcar hasta que la mezcla esté ligera y esponjosa. En este punto sacamos el aceite, lo añadimos y volvemos a mezclar. Agregamos la leche y mezclamos por unos momentos. Seguimos con harina (o harina de maíz) y finalmente, cacao amargo en polvo y vainilla. Trabajamos con el látigo hasta que la mezcla sea uniforme. En este punto, mezcle ligeramente, con una espátula, hasta que las claras estén espesas. Vierta la masa en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino. Lo nivelamos y cocinamos en un horno caliente y ventilado a 180ºC durante 10 minutos. Lo sacamos del horno y esperamos a que se enfríe.

Ahora pasemos al producto Crema; Usaremos batidos para la crema de nuestro snack roll: pasa un paño por la nata y cuando esté bien batida agrega la leche condensada y bate unos minutos más. Por último, añadir el chocolate picado y las avellanas picadas y mezclar con una espátula.

Dar la vuelta al bizcocho y esparcir la nata en la superficie, a unos 2 cm del borde. Para hacer el rollo, lo enrollamos bien en el relleno de bizcocho. Cubrimos con papel pergamino y colocamos en el frigorífico a reposar media hora (podemos congelarlo). Podemos servirlo entero o cortado en trozos y, si se desea, espolvorear con azúcar glas.

