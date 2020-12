Receta española para la crisis. Parece ser una semana laboral de 4 días.

El gobierno de Madrid está considerando reducir la semana laboral a cuatro días. Los sindicatos alemanes y el Partido Laborista británico están haciendo demandas similares. La solución ya ha sido probada por Microsoft en Japón y será probada por Unilever en Nueva Zelanda.

¿Cuatro días laborables a la semana como receta para una crisis?

La epidemia de este año está impulsando los debates sobre la reforma del tiempo de trabajo. Los programas de licencias extraordinarias se utilizan ampliamente durante el período de bloqueo. También hay más llamamientos para apoyar a las personas de bajos ingresos y a quienes trabajan en industrias particularmente vulnerables a la crisis.

El viceprimer ministro español y líder del partido de izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dijo que el gobierno probablemente propondría una reducción de las horas de trabajo. Una solución de este tipo en un país plagado de desempleo aumentaría el número de empleados.

Según Eurostat, la tasa de desempleo en España se encuentra en un máximo histórico del 16,2%, mientras que en toda la Unión Europea se calcula en el 7,6%. Sin embargo, cualquier cambio en la duración de la semana laboral debe ser discutido por el gobierno español con los sindicatos y las organizaciones empresariales. El apoyo de los socios de la coalición en el Parlamento también será fundamental.

En las discusiones con los sindicalistas, el gobierno de Madrid probablemente tendrá problemas para aplicar el principio: “El que trabaja menos, gana menos”. El propósito de introducir una semana laboral de cuatro días es motivar a los empleadores a contratar personas adicionales (debido a turnos más cortos). Sin embargo, es probable que vaya acompañado de una disminución relativa de los beneficios. En otras palabras, el salario total será el mismo que antes, pero se dividirá entre más empleados.

Microsoft ya ha probado la semana laboral de cuatro días en sus filiales japonesas. Resulta que los 2.300 empleados durante 4 días fueron más productivos que en el modo de trabajo tradicional de cinco días. Como resultado, no fue necesario recortar los salarios.

Unilever también ha anunciado que experimentará la semana laboral más corta entre todos sus empleados de Nueva Zelanda. Se les permitirá especificar los 4 días que quieren trabajar. Sin embargo, tiene la intención de pagar su salario en su totalidad, como cinco días hábiles. El objetivo del experimento no es luchar contra el desempleo, ya que no es alto en Nueva Zelanda. La empresa quiere evaluar si acortar la semana laboral en un día es rentable desde el punto de vista empresarial.

“Las viejas formas de trabajar están desactualizadas”, dijo el director ejecutivo de Nueva Zelanda, Nick Bangs. Agregó que el propósito de la prueba es “medir la efectividad de su trabajo sobre la base de la eficiencia, no el tiempo que le dedica”. El período de prueba durará un año y la Universidad de Tecnología de Sydney aprenderá de la experiencia. Unilever emplea solo a 81 personas en Nueva Zelanda. Si la prueba tiene éxito, la empresa considerará aplicar la solución a nivel mundial y más amplio.

Desde hace algún tiempo, en Alemania se consideran cuatro días laborables a la semana. El iniciador fue IG Metall, un sindicato alemán con más de 2 millones de trabajadores del sector industrial. Jörg Hoffmann, el director de los sindicatos, sugirió que una semana laboral más corta evitaría los despidos.

Según The Guardian, el político laborista británico John McDonnell, que es el secretario del Tesoro en las sombras, cree que los países europeos más grandes deberían introducir rápidamente una semana laboral de cuatro días. Ha recibido una carta en este sentido: el primer ministro británico Boris Johnson, la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro español Pedro Sánchez y algunos otros líderes europeos. Los políticos de izquierda y sindicalistas ya han expresado su apoyo a la idea.

La carta enfatizó la larga historia de trabajadores que acordaron acortar la semana para salvar empleos. En su opinión, también es necesario repensar los sistemas de trabajo para reducir el consumo energético y apoyar la lucha contra la crisis climática. Dado el progreso de la civilización y el beneficio de la sociedad, es hora de aprovechar la posibilidad de acortar las horas de trabajo sin perder salarios, como señalan los trabajadores británicos.

La idea de jornadas laborales más cortas cuenta con el apoyo categórico del Primer Ministro finlandés, Sana Marin. En Francia, por el contrario, el tema de la semana laboral de cuatro días no es un tema de debate. Los franceses afirman que desde 2002, los empleados en su país no trabajan 8 horas, sino 7 horas al día. La semana laboral de 35 horas para los empleados a tiempo completo entró en vigor como parte de las reformas introducidas en 1998-2001 por el gobierno socialista de Lionel Jospin.

Si el gobierno de izquierda madrileño introduce una semana laboral de cuatro días, ampliará su catálogo de soluciones sociales. El régimen de “renta mínima” está implantado en España desde mediados de año. Casi un millón de familias recibieron una suma mensual de 462-1015 €.

El programa costará 3.000 millones de euros. La subvención cubre a los hogares unipersonales cuyos ingresos en 2019 no superen los 5.533 euros y a las familias cuyos ingresos totales no alcanzaron los 12.184 euros. También reciben dinero las personas que perdieron su fuente de sustento por la epidemia. El presupuesto paga la diferencia entre sus ingresos mensuales y su ingreso base.

El ingreso mínimo garantizado se discute en muchos países occidentales, incluido Estados Unidos. Esta idea es promovida, entre otras cosas, por el ex candidato presidencial estadounidense Andrew Yang. Recientemente recibió apoyo financiero de Jack Dorsey, fundador de Twitter, por $ 5 millones para Humanity Forward, una organización dedicada a promover la renta básica universal.

Sorprendentemente, el multimillonario, creador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, es un defensor de la renta fija. Sin embargo, esta solución no se limita a la realidad económica actual, sino a la realidad económica futura. Algún día surgirán problemas en el mercado laboral, y superarlos requerirá asegurar pagos estables y confiables a las masas de personas. ¿Razón? Los empleadores no lo necesitarán, dice Musk.

Creo que finalmente enfrentaremos la necesidad de ingresar a la renta básica. Habrá más y más trabajo que una máquina puede hacer mejor que un humano. Hago hincapié en que esto no es algo con lo que sueño. Me parece que en algún momento no tendremos otra opción. La automatización cambiará mucho y casi todo será muy barato, predice el multimillonario.

Jacek Brzezski