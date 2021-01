El Real Madrid ya está cerca de firmar un acuerdo para fichar a David Alba Desde el Bayern de Múnich, el contrato del jugador expira el 30 de junio, lo que significa que ahora es libre de hablar con otros clubes.

Byrne había concedido la aprobación internacional austriaca Negociaciones entre Alabama y su actual club para contactar con otras partes cuando se derrumbó, que se dice que son de 200.000 a la semana.

“Tuvimos muchas conversaciones, pero queríamos respuestas de él para fines de octubre”, dijo Romney después de las conversaciones.

“Esto no sucedió. No sé si volveremos a negociar. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta demostró cuánto lo respeta, pero no la aceptó”.

A partir de ese momento el Real Madrid desveló sus intenciones de esclarecer al jugador, y considerando la situación económica de muchos clubes ahora quiere fichar a Alaba.

Con la oportunidad de fichar a uno de los mejores defensores de Europa en un mecanismo de transferencia gratuitaEl Real Madrid intentará cerrar el trato pronto.

Honestamente, Marca sabe que el Real Madrid ha ofrecido a Alba 10 millones de euros por temporada durante cuatro añosBloquean el interés de otros clubes europeos importantes.

Como se informó anteriormente en Marga, El Real Madrid siempre ha tenido un jugador como Alabama Quién está más interesado en fichar por Los Blancos con un jugador con muchas ganas de jugar en España.

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane también ha dado su bendición a la jugadaAlabama se considera una gran adquisición, dada la capacidad de jugar de lateral izquierdo, así como de central, por lo que puede proporcionar competencia a Rafael Warren Plus. Podría ser un reemplazo de Sergio Ramos cuando deje el club.

El Alaba, de 28 años, está valorado en 65 millones de libras esterlinas por Transformers y tiene una experiencia probada a un alto nivel. Ha jugado 404 partidos con el Bayern, ha marcado 39 goles y tiene una mano en 49 partidos.. Nunca fue expulsado, solo recibió 17 tarjetas amarillas, y pudo hacer un vínculo defensivo central “limpio” con Varane.