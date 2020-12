¿Qué piensan los astrónomos de la estrella que hemos colocado encima del árbol de Navidad?

La Adoración de los Magos es una de las historias navideñas más bonitas, una maravillosa historia bíblica que nos ha dejado un legado de todas esas estrellas con las que decoramos el Navidad.

Y la estrella del árbol en sí, por supuesto, que tradicionalmente se encuentra en la copa del árbol.

Aunque la Estrella de Belén solo es mencionada por el evangelista Mateo, ha logrado convertirse en uno de los símbolos más atemporales de la Navidad.

Su impacto ha superado con creces al mundo cristiano, siendo una historia que todo el mundo conoce desde hace siglos.

Y, sin embargo, para los astrónomos, sigue siendo un misterio sin resolver, un misterio que se ha debatido durante 2000 años.

¿Qué inspiró a Mateo a contarnos sobre eso? estrella ¿Quién mostró el camino a los tres magos?

¿Cuál era la estrella de Belén según las escrituras?

Según Mateo, cuyo evangelio es el único de los cuatro Del Canon que menciona a los magos, las personalidades ilustradas y eminentes a las que él llama “magos” vinieron de las profundidades de Oriente para adorar al Rey de los judíos.

Γράφει ο ευαγγελιστής (2: 1-2): “Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς⁇ εροσόλυμα λέγοντες · εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ”.

Melchor, Gaspar y Belsasar siguieron la Estrella de Belén para llegar al Jerusalén. Allí consultaron a los habitantes y luego de su encuentro con Herodes, Mateo afirma (2: 9) que “οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν”.

La estrella reapareció para llevarlos directamente a Belén. Y los magos “ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα” (2:10), porque la estrella no estaba equivocada.

Estas pocas cosas que nos cuenta Mateo sobre la brillante estrella que tuvieron los tres reyes magos en su largo viaje. Y la verdad es que el evento preocupó a la iglesia cristiana desde el primer momento.

El gran jerarca y teólogo Juan Crisóstomo, aparentemente dándose cuenta del problema de la Estrella de Belén, lo atribuyó a un milagro. Teológicamente hablando, nos dice, fue un presagio divino anunciar la encarnación del Hijo de Dios.

San Crisóstomo piensa que no era una estrella natural, como se podría pensar, sino una fuerza lógica invisible, milagrosa (“He transformado lo invisible en esta Ipsin”).

La misma interpretación metafísica fue dada por Orígenes, una figura eclesiástica importante de los primeros años cristianos. La Estrella de Belén en su propio razonamiento no era más que el cumplimiento de una profecía mencionada en el Antiguo Testamento (“Números”) y asociada con la venida del Mesías.

Lo que asumen los astrónomos

Si asumimos que la Estrella de Belén no era una historia de ficción sino un verdadero objeto celeste, como ha especulado una parte del mundo de la astronomía, debemos hacer algunas suposiciones preliminares.

Como nos dice el astrónomo Larry Sessions, está claro para la astronomía moderna que la Estrella de Belén se comportó de una manera muy extraña, “si realmente existiera”, señala. Es aún más problemático suponer que tal fenómeno ocurrió en el cielo invernal de diciembre.

Los historiadores también consideran que su nacimiento es más probable Jesús en algún momento de la primavera en lugar del invierno. Constantino el Grande fue quien estableció el 25 de diciembre como el cumpleaños de Jesús, un ritual ratificado por el Papa Julio I en el 354 d.C. Las escrituras no nos dan una fecha de nacimiento.

Para Art Maurer, director del Planetario Herbert Trackman, incluso la afirmación de los magos de que “vemos la estrella en el este” parece falsa. “Los magos vinieron de Persia, lo que significa que viajaron 900 millas al oeste. “Así que no vieron una estrella en el este”.

No es que esto haya desanimado a los astrónomos, que han asumido prácticamente todo, desde un meteorito o cometa brillante hasta supernova (estrella supernova). Sin embargo, todas las propuestas tienen sus problemas.

Los meteoritos, al principio, parecen brillantes en el cielo, pero arden con un clima relámpago en la atmósfera de la Tierra. No pudo haber sido un meteorito lo que llevó a los magos a Jesús en su largo y difícil viaje.

El cometa siempre ha sido un buen caso astronómico. Sabemos que el cometa Halley fue visible en el 11 a. C., unos años antes del nacimiento de Cristo.

Lo malo de los cometas es que los antiguos los consideraban un mal presagio, por lo que esa posibilidad nunca se exploró seriamente en estos años.

Sin embargo, hay un registro de astrónomos chinos (astrólogos de esos años) de una “estrella brillante” en el cielo en el año 5 a. C., algo así como un cometa, lo que puede explicar la estrella de Belén.

En cuanto al caso de la supernova, sin duda sería un espectáculo celestial que llamaría la atención, pero no tenemos evidencia histórica de que algo así sucediera en ese momento.

Solo nos queda una teoría: era un planeta. Él Para Han sido reportados por muchos astrónomos a lo largo de los siglos, quienes en esta fase histórica estaban en una órbita reversible, lo que significa que por la noche el cielo de la Tierra parecería viajar hacia el este.

Júpiter siempre ha sido una de las mejores apuestas astronómicas sobre la Estrella de Belén. Pero esto solo no es suficiente …

Qué sucedió el 21 de diciembre de 2020

Recientemente, el 21 de diciembre, un fenómeno astronómico hizo muchos recuerdos de la estrella de Belén. Algunos incluso lo mencionaron explícitamente.

Los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno, se han acercado a un fenómeno celeste llamado sínodo. Su distancia era tan cercana que parecían una gran estrella.

Fue esa estrella de Belén ¿Quién llevó a los magos hasta el recién nacido Jesús? Entonces, ¿vieron los Reyes Magos algo similar hace 2000 años? Algunos astrónomos respondieron que sí.

La Cumbre tiene lugar cada 20 años. Sabemos que su extraña danza en el cielo tuvo lugar en el año 7 a. C. Algunos astrónomos antiguos incluso llamaron al fenómeno del sínodo “Estrella de Navidad”, tan convencidos de que esto era lo que habían visto los tres magos.

Júpiter y Saturno aparecen a una décima de grado el uno del otro en esta imagen tomada cerca de Chapel Hill, Carolina del Norte, durante un evento astronómico conocido como la “gran conjunción”. Ver más imágenes de esta noche y noches anteriores #TheGreatConjuction ➡️ https://t.co/hBTFS69AUy pic.twitter.com/Z52IjG9LSt – FOTO de la sede de la NASA (@nasahqphoto) 22 de diciembre de 2020

La “Revista de Astronomía” incluso nos dice esto en el año 7 a. C. la conjunción de Júpiter y Saturno fue especial. Las órbitas de los dos planetas estaban alineadas de tal manera que desde la Tierra parecía que se acercaban tres veces a la constelación de Piscis.

Este raro fenómeno incluso ha sido propuesto por el propio Kepler, el catalizador de la revolución científica, para explicar la Estrella de Belén. La mayoría de los historiadores de la actualidad sitúan el nacimiento de Jesús entre el 6 y el 2 a.C., por lo que es un buen candidato.

Sin embargo, si la Estrella de Belén fue un encuentro planetario, este de hecho, entonces el acoplamiento Júpiter-Saturno no es el único candidato. En el 3 de agosto antes de Cristo. Júpiter y Venus estuvieron tan cerca (de la observación de la Tierra, siempre) que el fenómeno fue muy similar al reciente Sínodo Júpiter-Saturno.

Especialmente porque Venus es generalmente más brillante que Zeus y Saturno. Algo similar sucedió el 2 de junio a. C., con fuentes refiriéndose al “acoplamiento de una sola estrella”.

¿Qué más está haciendo la investigación científica?

El enigma de la Estrella de Belén sigue siendo uno de los grandes misterios, tanto teológica como científicamente. Pero solo la astronomía moderna puede arrojar luz, porque ahora nuestro conocimiento es tal que puede explicar la misteriosa referencia de Mateo.

Los científicos son, después de todo, científicos. “Si todo está escrito Nuevo Testamento Es un testimonio histórico, por lo que este testimonio histórico requiere una explicación “, observa el profesor de física y astronomía David Weintraub,” como astrónomo, quieres una interpretación astronómica.

Explica que las teorías sobre los cometas deben rechazarse de una vez por todas. Haley caminó por nuestro vecindario en el 11 a. C. AD, pero cuando la Tierra gira, ningún cometa puede llevarte a un punto fijo.

El profesor de astrofísica teórico Grant Mathews también nos dice que debemos excluir definitivamente a los recién llegados (nova) y supernovas (supernova).

Aunque tal evento puede tener consecuencias observables para los terrícolas, la investigación astronómica no ha encontrado nada que justifique tal hipótesis.

Pero incluso si fuera una nova o una supernova, los magos no podrían haberla seguido. Y eso es porque simplemente estarían haciendo círculos. “No se puede seguir a una estrella desde Bagdad hasta Jerusalén y Belén después”, observa Weintraub. “Las estrellas no hacen eso. Se elevan y se ponen, no se sientan en el cielo”.

Sin embargo, un estudio de 2005 señaló tal supernova en Andrómeda a la Estrella de Belén. Pero la comunidad astronómica también ha rechazado esta teoría. Se necesitaría un telescopio para verlo.

Y así llegamos a dos posibilidades. El primero nos dice que los magos habían hecho una interpretación astrológica del cielo. No usaron las estrellas como orbitadores para llegar a Judea, pero leyeron el importante evento en la carta astrológica.

La astrología tuvo su merecido durante estos años y los babilonios habían hecho importantes contribuciones al estudio del cielo.

Una explicación que se ha ofrecido nos dice que Júpiter siempre jugó un papel importante en la antigüedad. astrología, se asoció con reyes y gobernantes.

El hecho de que el Luna Pasó ante él el 17 de abril del 6 a. C., pudo haber marcado un gran evento astrológico que convenció a algunos de que un hombre importante estaba a punto de nacer.

Weintraub dice claramente: “Los astrónomos modernos no tienen fe en la astrología, pero lo ‘moderno’ es importante en este contexto. Lo que importa es lo que la gente creía hace 2000 años. “La astrología era un gran trabajo en esos años”.

Cuando todo lo demás falla, los astrónomos vuelven al caso del planeta. Cuando se produce una sesión y se acercan dos cuerpos celestes (o más bien, aparecen Tierra encuentro en el cielo nocturno), es un fenómeno que puede durar todas las noches durante días o incluso semanas.

Si los tres magos estuvieran realmente siguiendo una sesión planetaria, de hecho podrían haber sido llevados a un punto específico.

Eso es lo que cree firmemente el astrónomo Michael Molnar, y eso es lo que nos dice en su libro de 1999 The Star of Bethlehem. Saturno, la Luna y el Sol en la constelación de Aries.

Esta sesión en particular tuvo lugar en las primeras horas de la mañana, lo que encaja con las descripciones de Mateo de la estrella en ascenso, luego desapareció de los ojos de los magos, antes de reaparecer.

El movimiento recíproco de Júpiter, en el que parece cambiar de dirección en el cielo nocturno, puede explicar las aventuras de los magos con la visibilidad de la Estrella de Belén.

Los otros dos apareamientos también parecen prometedores. La triple conjunción de Júpiter, Afrodita y la estrella Regulus (Basil) en la constelación de Leo el 17 de junio del 2 a.C. Sin telescopio, la conjunción se vería como una sola estrella y de hecho mucho más brillante que Zeus y Afrodita.

El segundo fenómeno es una sesión triple que tuvo lugar en otra fecha del 6 a. C. (Júpiter, Saturno y Marte). La mayoría, sin embargo, cree en la reunión del 6 de abril a. C. (Júpiter, Saturno, Luna y Sol) parece explicar mejor el extraño comportamiento de la Estrella de Belén.

“Puede que nunca sepamos si la Estrella de Belén fue una sinagoga, un evento astrológico o un mito para promover el cristianismo”, observa Mathews.

Tal vez fue solo un milagro …