MILANO – Hoy, exactamente 40 años desde el 5 de julio de 1982, Regione Lombardia ha recordado el ‘mítico’ desafío ‘Italia-Brasile 3-2’ dei Mondiali di Calcio di Spagna consignando un riconoscimento simbolico all’ex difensore di Milan e Inter Fulvio Collovati, protagonista di quella indimenticabile partita«come reppresentante di una Nazionale Campione del Mondo che – ha subrayado il presidente Attilio Fontana – ha scritto la storia del calcio italiano e che è entrata nel cuore di tutti gli italiani anche e soprato a quella vittoria sul Brasil».

Nel recivere il premio Collovati ha spiegato che “quella partita ci consacrò Campioni del Mondo, da quel momento subentrò in noi la awareness di poter relàgiente quel traguardo”.

Ripensando a Paolo Rossi, eroe di quel pomeriggio, Collovati, emozionato, ha detto: “Era un ragazzo solare, siempre sonriente, per chi ha fatto parte di quella squadra è come se fosse ancora con noi. Mister Bearzot e tutto il gruppo hanno creduto in lui. El lui – ha concluso Collovati – è stato l’artefice della nostra rinascita”.