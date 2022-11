Qatar, Alemania, España y Ronaldo: le ultimissime

Ben 42 millones a chi vince la Coppa,. Oggi esordio per Germania e Spagna. Il francese Hernandez cierra a la espera del torneo. : CR7: «Pronto per una nueva aventura»

ROMA – I Mondiali en Qatar será recordado también como la edición più richa della storia della Coppa del Mondo. Come si legge sul sito web della Fifa, sono stati stanziati 440 millones de dolares totales montepremi da ripartire tra le federazioni secondo criteri precisi, una somma del 20% superiore a quella fissata per Russia 2018. La nazionale che alla fine vincerà il Mondiale incasserà la bellezza de 42 millones de dólares. Oggi sono altre quattro le gare in programma: si parte alle 11 con la sfida tra Marruecos y Croaciaalle 12 sarà la volta della Germania che affronterà il Japón. Nel pomeriggio alle 17 España-Costa Rica mentre in serata alle 20 chiuderà il match tra Bélgica y Canadá. Il difensore francese lucas hernandezlamentablemente al ginocchio ieri contro l’Australia, è costretto a dare forfait per il resto dei Mondiali di calcio del Qatar. Si è chiusa con la rescissione consensuale la querelle tra Cristiano Ronaldo en el Manchester United: lo ha annunictao il club chiudendo di fatto la vicenda iniciado con le pesati accuse di CR7 a Ten Hag. Ieri il portugués ha chiuso la sua aventura comentando la notizia: “Abbiamo deciso di comune accordo di rescindere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non changerà mai. Sin embargo, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il futuro”.