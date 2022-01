El Real Madrid intentará asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey cuando se enfrente hoy jueves 20 de enero al Elsewhere de LaLiga. Los Blancos vencieron al Athletic de Bilbao para ganar la Supercopa de España el domingo, mientras que Else ingresará al torneo luego de una victoria por 1-0 sobre el Villarreal en La Liga. El partido Else vs Real Madrid está previsto para las 19.00 horas.

Previa Elche vs Real Madrid: ¿Dónde están los dos equipos?

Demás

Elsie ha llegado a los octavos de final de la Copa del Rey por primera vez desde la campaña 2014-15, pero se ha visto arrastrada contra los líderes de La Liga que necesitan hacer todo lo posible para progresar. El Franான்ois Verdes tuvo que ganar tres partidos para llegar a esta fase del torneo, superando al Lyova, Unionistas de Salamanca y Almería, y ha ganado cinco de sus últimos seis partidos en el torneo. Elsie ha ganado sus últimos tres partidos en todas las competiciones, venciendo al Almería en la Copa del Rey el 6 de enero, antes de registrar victorias ligueras contra el Espanyol y el Villarreal. Los de Francisco han alcanzado el puesto 15 de LaLiga gracias a las últimas victorias, a cinco puntos de la zona de salida, por lo que llegarán al partido del jueves con mucha confianza a pesar de estar en desventaja. Elsie volverá a enfrentarse al Real Madrid en Liga este fin de semana, y los dos encuentros más recientes entre ambos fueron muy igualados, con Los Blancos ganando 2-1 en ambas ocasiones, compartiendo puntos en un empate 1-1 cuando se enfrentaron. Campaña de LaLiga 2020-21.

Real Madrid

El Real Madrid puso a Luka Modric y Karim Benzema en el marcador en Arabia Saudita el domingo por la noche, sumando a su completo trofeo al derrotar al Athletic de Bilbao en la final de la Supercopa de España. Las blancas también lideran la Liga, cinco puntos por delante del Sevilla, donde se enfrentan al Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League, con el partido de ida del espectacular partido disputado en medio de la capital francesa. Próximo mes. El Real Madrid debió ganar solo una vez para llegar a esta etapa de la Copa del Rey, superando al Alcoano por 3-1, con el entrenador Carlo Ancelotti dando vueltas a su equipo para el partido. Los blancos han ganado el torneo en 19 ocasiones, pero no levantan el trofeo desde 2014, habiendo otros torneos ganando más protagonismo para el club en los últimos años. Ancelotti apuntará a una barrida limpia esta temporada, pero no hay duda de que la liga y la Liga de Campeones volverán a ser consideradas importantes para las leyendas de la capital que han perdido dos de sus últimos tres partidos en este torneo en particular.

Todos los partidos de la Copa del Rey

Noticias del equipo

Elsa puede alinear al mismo equipo que comenzó ante el Almería en la jornada anterior, con Pere Milla al frente y Javier Pastor apoyando desde la 10ª. Si bien el entrenador Francisco ha tenido que evaluar el estado físico de su equipo, el equipo no ha estado presente recientemente. Evan Marcon fue suplente tardío contra el Villarreal en la liga durante el fin de semana, pero se espera que regrese al once inicial para su equipo local el jueves por la noche. En el Real Madrid, Marco Asensio no está exento de problemas musculares, mientras que Gareth Bale y Mariano Díaz vuelven a estar ausentes de la convocatoria por lesión. A Danny Carvajal se le puede permitir regresar después de una prueba Govt-19 positiva, pero es poco probable que comience; Eder Milito, por su parte, fue expulsado por tarjeta roja en la final de la Supercopa de España. Se espera que Ancelotti haga algunos cambios el jueves, con Andre Lunin, Nacho, Marcelo, Federico Valverde, Luca Jovic y Eden Hazard fuera desde el principio.

Las posibles creaciones son Else vs Real Madrid

Elche Posible secuencia de inicio:

Werner; Paragon, Rogo, González, Josma; Fernández, Gudi, Marcon, Piatti; மேய்ப்பன்; milla

Posible once inicial del Real Madrid:

lunín; Vásquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Valverde, Casemiro, Camavinga; Rodrigo, Jovic, Hazard

