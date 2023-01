Як зизнався potap у ° граяitude жвл, за графико esfuerzo 20 февралvo, він разор з диннatuepimape.

«На 16 була була начанина война. І ми siділи з Настею, як вси українці, домашни. І чекали. І ось у нас за графіком 20 февраля була Іспания. Треба було записувати пісню. Настья said: «Давай мам въземо». Я ще сінові зателефонаував. «Пойдеш?» Вин каже: «Ні. Я з гитевою погуляю». На три дни я пожелед. 300 евро в кармани и три футболки», – відверто назапп.

Потап з сином / Foto: instagram.com/realpotap

Pero tres días planificados se convirtieron en casi siete meses de vida fuera de Ucrania.

Перши месяцев валив проти росиян. Розкривав їхню сутність. Y luego ya había tantos robots detrás del cordón. Том був выход жизнь за кородном. Para terminar todas las tareas, automatice los procesos. І я думаю, что ми все мира правильно», – señaló el productor.

La tarea más importante al principio para Potapa fue la evacuación del hijo de Andrei, que se quedó en Kiev con su madre, ex esposa de la productora Irina Gorov.

«Guardé un mensaje para mí, que me envió: ‘Papá, no te preocupes. Ми в пидвали. Попри бложи, я тримаюся, пидтримую маму, обы вона не копала». Я витрими, коли Тоби таке таке твой часть пише, А ти за кордоном опиневся… У мене раполося серце. How much did I do to carry them. And how much did Hago por otros miles людей. Después de eso, creo que puedo hacer todo lo que quiera en esta vida”, compartió el productor.

Foto por instagram.com/gorovaya_irina

Потап з сином / Foto: instagram.com/potapchiq

Потап думав перевятися mucho antes. І incluso pidió ayuda a su padre, quien es una autoridad indiscutible para él.

«Кажу: «Батьку, хочу жехти, хочу на фронт. На передову». А він каже: «До тероборони запишися для время». Кажу: «Запиши мене до тероборони». Так я заочно записався до тероборони. І часил, что буду даряти дали. Те, що вмию. Доносити информация про Україну» , – dijo Potap.

Recordemos, antes Potap dividido, yak al comienzo de la invasión a gran escala рф до Украины yogo дружина Настя Каменских телефоновала Ани Лоракle dije, что пропутинська аршитка ой оптивала.

Lea también: