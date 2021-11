Positano News – Out Everywhere “Revolution”, el nuevo álbum de Rocco Hunt

“Cuando naciste en los suburbios, escuchaste desde muy joven que nunca puedes triunfar, nunca puedes irte … Mi revolución la creó, cambió mi estatus, cambió el estatus de mi familia. Fue capaz de trascender la fuerza. Quiero ser un modelo a seguir para muchos chicos que vienen de los suburbios como yo hoy. Que entiendan que puedes perseguir tus sueños sin las limitaciones de la vida en la calle. Creo que esta es la verdadera revolución.

Dos años después, su último álbum ROCCO HUNT está de vuelta con su “Revolución” (Música épica / Sony), El nuevo álbum de canciones inéditas largamente esperadas se lanzará hoy, viernes 5 de noviembre, disponible en todas partes. “Revolución“Este es el quinto álbum de estudio del rapero, ha superado los 1.900 millones de reproducciones totales en menos de 10 años de vida y se ha ganado el título de autor de los mayores éxitos veraniegos de los últimos años en Italia.

El álbum Double Soul de Rocco Hunt de Valerio Naso: De la habilidad de montar la ola Canción Eso puso Las letras son todas por sí mismas, Da Evitando Estar a la cabeza de canciones que hablan de injusticias, desde la atención hasta sus orígenes en Campania, es una constante búsqueda e innovación estilística en la escritura de piezas.

En “Revolución“Rap y Rocco Hunt, que son muy duros para lidiar con los problemas sociales, se han asociado con almas del pop que han disfrutado experimentando.

La portada de este álbum fue creada por Jorid, un revolucionario artista callejero que trabaja principalmente en Nápoles, y es conocido en todo el mundo por sus tribus humanas.

⁇Para mí este trabajo se refiere a la recuperación de los menores, la recuperación del arrabal, la recuperación de los niños de la calle que encuentran su propio camino y llegan a lo que siempre se les ha negado.– Dice Jorid –Esta es la historia de Rocco y la mía.

La obra que Jorid creó frente a Rocco Hunt fue inmortalizada por Fabricio Cestari.

“Revolución” Hay 15 temas con Fabri Fibra, Gué Pequeno, Luchè, Carl Brave, Emis Killa, Yung Snapp, MV Killa, LeleBlade, Boomdabash, Geolier, Ana Mena.

Aquí está la lista de canciones completa: “En la pista“Introducción Lele Adani, “Revolución “, “Sólido“Pie Pequeño Gué, “Fantástico“Pie Poomtabash, “Taza Urtemo“,”Cafeato“Pie Carl Valiente, “Sigue así“Pie Fabri Fibra, “Lazo azul“,”Reglas para romper“Pie Luce, “Fa o valiente“Pie Jung Snap, MV Killa, Leleblate, Emiskilla, “todavía pienso en ti“,”De repente un beso“Pie Ana Mena, “Que me estas llamando para hacer“Pie. Geolier, “A un paso de la luna“Pie Ana Mena, “Sultán a I“.

A partir de esta noche, Rocco Hunt recorrerá una tienda en Italia para conocer a sus fans. Estas son las fechas: 5 de noviembre CC Auchan en Euronix Dufano en Giuliano – Nápoles (Via S. Francesco A. Patria – 18.00 horas), 6 de noviembre En la discoteca Lazio Roma (Via Mamiani 62 / A – 16.00 h), 7 de noviembre En el Centro Comercial Mongolpeara Santa Catarina Barry (Santa Catarina, 19 – 15.00 horas), 8 de noviembre En Euronix Tufano en el centro comercial Maximal en Pontecagnano Fiano – Salerno (Via Antonio Pacinotti – 18.00 h), 9 de noviembre En Euronix Tufano en el centro comercial Campania Marcianise – Caserta (SS Sannitica 87 Loc.tà Aurno – 18:00 h), 10 de noviembre Tienda Valmontone Roma (Vía Tella Base – 17.00 h), 11 de noviembre En la Galleria del Disco Florencia (Paso subterráneo de la estación Santa Maria Novella – 17.00 h), 14 de noviembre En el Centro Comercial I PETALI en UCI Cinema Reggio Emilia (Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, de 17:00 a 14:00 horas), 15 de noviembre Hacia Montadori Milano (Piazza Duomo, de 13:00 a 17:00), 16 de noviembre Hacia Montadori Torino (Via Monte de Beta, 14.00 – 17.00 horas), 17 de noviembre En Feltrinelli Palermo (Via Kaur, 133 – 5:00 pm), 18 de noviembre En Feltrinelli Catania (Camino Ednia, 283 – 17.00 h).

Álbum esperado “Fantástico“, Rocco ft. Canción de Boomtabash, Su video es visible aquí: https://www.youtube.com/watch?v=tgPs29ZhsrY

El álbum también incluye canciones. “De repente un beso”Ft Ana Mena (Platino 3 en Italia, Platino 1 en España y la canción número 1 más emitida en Los 40), con más de 49 millones de reproducciones en Spotify y 59 millones de visitas en YouTube (Ana Mena X Rocco Hunt lanzado en la versión en español de “UN BESO DE IMPROVISO “) Eso “A un paso de la luna“Ft. Ana MenaLa canción de 2020 que estalló en España y Francia este verano ya ha alcanzado 6 discos de platino en Italia y 6 discos de platino en España y uno en Francia. Para un total de 13 discos PLATINUM.

Rocco Hunt en marzo de 2022 “Libertad + Viaje Revolucionario“.

Aquí está el calendario actualizado con nuevas fechas:

04 de marzo, Fabric, Milán

05 de marzo, Atlántico, Roma

09 de marzo, Estragon, Bolonia

11 de marzo, Bala Partenope, Nápoles

12 de marzo, Bala Partenope, Nápoles

16 de marzo, Demode, Modugno (PA)

4 de abril, Teatro Concordia, Venaria (TO) – Nueva fecha

7 de abril, Gran Detro Geox, Padua – Nueva fecha

11 de abril, Tuscany Hall, Florencia – Nueva fecha

12 de abril, Atlantico Live, Roma – Nueva fecha

14 de abril, Teatro Dis_Play, Presia – Nueva fecha